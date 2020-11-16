«كانت سلبية قبل السفر لتوجو».. اتحاد الكرة يعلن إصابة محمد النني بفيروس كورونا

أوضح الاتحاد أن حالة اللاعب جيدة ويقوم حاليًا بتنفيذ البروتوكول الطبي الخاص بمصابي كورونا، بينما تم التواصل مع إدارة نادي أرسنال لإبلاغهم بالإصابة

أعلن اتحاد الكرة المصري إصابة محمد النني لاعب خط وسط منتخب مصر ونادي أرسنال الإنجليزي، بفيروس كورونا المستجد، بدون ظهور أعراض عليه.

وأكد بيان رسمي نشره اتحاد الكرة المصري، أن عينة محمد النني جاءت إيجابية، بينما ظهرت النتيجة السلبية لكافة أعضاء منتخب مصر الموجودين في توجو.

وأوضح الاتحاد أن حالة اللاعب جيدة ويقوم حاليًا بتنفيذ البروتوكول الطبي الخاص بمصابي كورونا، بينما تم التواصل مع إدارة نادي أرسنال لإبلاغهم بالإصابة.

وقررت إدارة بعثة منتخب مصر الموجودة في توجو، عودة محمد النني إلى القاهرة من جديد حيث سيخضع لمسحة أخرى فور الوصول للتأكد من إصابته.

وأجرى النني ثلاث مسحات منذ قدومه من إنجلترا إلى مصر ومن ثم توجو.

يذكر أن منتخب مصر سيخوض مباراة أمام توجو غدا الثلاثاء، خارج الأراضي المصرية، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.