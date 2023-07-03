«كاميرات مدينتي» ترصد لحظة دهس طبيبة وزوجها وأطفالهم الثلاثة وصديقهم.. وجهات التحقيق تتحفظ على الفيديو

رصدت ” كاميرات كمبوند مدينتي ” فيديو يرصد واقعة وفاة طبيبة صيدلانية وإصابة زوجها وأطفالها الثلاثة وطبيب آخر بعدما دهستهم سيارة بأحد الشوارع .

وقامت جهات التحقيق بالتحفظ على الفيديو تمهيدا لفحصه للوقوف على ملابسات الواقعةواتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وعاينت جهات التحقيق مكان الحادث وفحصوا كاميرات المراقبة بالمكان .

وكان قائد السيارة المتسبب فى الحادث قام بتسليم نفسه للشرطة .

وكانت لقيت طبيبة صيدلانية مصرعها وأصيب زوجها وأطفالها الثلاثة وطبيب آخر كان برفقتهم بعدما دهستهم سيارة بمنطقة التجمع الأول.

تعود الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود متوفية ومصابين بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين تصادم سيارة ملاكي بـ عائلة مكونة من أب وأم وأطفالهما، مما أسفر عن مصرع الأم وتدعى بسمة على حسنين وتعمل صيدلانية بمستشفى بسيون المركزي وتوفت بنزيف فى المخ كما أصيب الأب ويدعى حمدان زكى ، طبيب بيطرى وإصابة أطفالهما ، ياسين حمدان زكى 11 سنة، مصاب بكدمة أسفل العين و ابنته نور حمدان بجرح قطعى فى الفم ، وعمرها 10 سنوات ، والأبن الثالث أحمد حمدان ، 7 سنوات، مصاب بكسر بالقدم اليسرى، كما اصيب طبيب اخر كان برفقتهم وتم نقلهم للستشفي لتلقى العلاج ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.