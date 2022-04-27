كاميرات محاور القاهرة تكشف انتظار خاطئ لـ329 ألف سيارة و5 حالات سير عكس

تمكنت الأجهزة الأمنية من تكبيل 329 ألف سيارة بسبب الانتظار الخاطئ وضبط 5 حالات سير عكس الاتجاه، في أحد محاور محافظة القاهرة ، وذلك عقب تركيب كاميرات عالية الدقة والتقنية.

جاء ذلك على خلفية رصد ما تداول عبر أحد الحسابات الشخصية عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن تعليق مدعوم بمقطع فيديو زعم خلاله صاحب الحساب المشار إليه سير 3 سيارات عكس الإتجاه بأحد المحاور بالقاهرة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر مُلتمسًا تركيب كاميرات مُراقبة بالمكان.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجاري، ركبت كاميرا مرورية عالية التقنية بالمحور المشار إليه، كما قامت الأجهزة الأمنية بالعديد من الحملات المرورية خلال الآونة الأخيرة بالمنطقة المشار إليها.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة، أبرزها حجز 5 حالات السير عكس الإتجاه، سحب 11525 رخصة متنوعة، تكبيل 329050 سيارة للإنتظار الخاطئ، تحرير 329770 مخالفة مرورية متنوعة، حجز 90 سيارة، مركبة “توك توك” مخالفة، ضبط 695998 مخالفة تجاوز سرعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات لمواجهة أية مخالفات مرورية متوقعة.