«كاميرات حرارية وتطعيم» .. أهم الإجراءات الاحترازية في منتدى شباب العالم

كاشفة أن هذا العام سنخفض الأعداد بسبب ظروف جائحة كورونا

أعربت سارة بدر ، المتحدثة باسم منتدى شباب العالم ، عن سعادتها لإعلان انطلاق النسخة الخامسة من منتدى الشباب العالمي قائلة: “في قمة السعادة لإعلان انطلاق النسخة الرابعة من المنتدى بننتظر المناسبة دي من السنة للسنة بس كورونا أجلتها”.

مشيرة إلى أن آخر نسخة من المؤتمر شارك فيها 7 آلاف، كاشفة أن هذا العام سنخفض الأعداد بسبب ظروف الجائحة قائلة: راعينا أن تكون جميع فعاليات متناسبة مع الإجراءات الوقائية والاحترازية وتكون ملتزمة بالتباعد الاجتماعي”.

وكشفت عن الإجراءات الاحترازية التي ستتبع في نسخة هذا العام قائلة: “تم اشتراط الحصول على لقاح فيروس “كورونا” بداية من عملية التسجيل، بالإضافة لتعقيم قاعات المؤتمر بصفة دورية، فضلاً عن التباعد الاجتماعي، وأن يكون المكان متوافر به كاميرات حرارية لقياس درجة حرارة المشاركين”.

مشددة على أنه سيجري تدريب كافة القائمين على تنظيم المؤتمر للتعامل الكفء مع الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

وكشفت المتحدثة باسم منتدى شباب العالم: أن المنتدى سيناقش عدة محاور منها كورونا والطاقة والبيئة ودور المؤسسات الدولية في التعافي من الوباء قائلة: نستهدف الفئات الشبابية من مختلف الجنسيات.

ومازحت الإعلامية لميس الحديدي المتحدثة باسم منتدى شباب العالم: بتعتبروا الشباب من سن كام.. والمتحدثة ترد: الموضوع محرج.