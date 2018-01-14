كامل يحلم بنجاح برزنتيشن فى إذاعة المونديال

على المصرى:أكد محمد كامل، رئيس مجلس إدارة برزنتيشن، أن ما تقدمه الشركة للكرة المصرية، يعد فخرا لكل الشعب المصري، مشيرا إلى أن نجاح الشركة لم يكن يتم إلا من خلال كل العاملين بالشركة من أصغر عامل إلى أكبر شخص في الإدارة. وأضاف كامل أن الشركة المصرية أصبح لها وضع على الساحة العربية والإفريقية،

على المصرى:

أكد محمد كامل، رئيس مجلس إدارة برزنتيشن، أن ما تقدمه الشركة للكرة المصرية، يعد فخرا لكل الشعب المصري، مشيرا إلى أن نجاح الشركة لم يكن يتم إلا من خلال كل العاملين بالشركة من أصغر عامل إلى أكبر شخص في الإدارة.

وأضاف كامل أن الشركة المصرية أصبح لها وضع على الساحة العربية والإفريقية، وأن الشركة تتلقى العديد من العروض من العديد من الدول العربية للاستفادة من خدماتها، مضيفا أن ٢٠١٨ هو عام كأس العالم، لذلك تستعد لها الشركة بشكل مختلف، مؤكدا أن حلم إذاعة المونديال على القنوات المحلية مازال يراود كل العاملين في الشركة، ويتم العمل على ذلك.

واختتم رئيس الشركة أن عودة الجماهير اقتربت، لكن لابد أن لا نحمل الأمن أكبر من طاقته، مشيرا إلى أن النيابة العامة وضعت معايير معينة للملاعب لاستضافة المباريات، وهو ما تعمل عليه الشركة مع اتحاد الكرة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من المفآجات لجماهير الكرة المصرية.