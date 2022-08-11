كامل الوزير: 30 عاما عقد الالتزام مع هاتشسون و«لو كنت عايش وطلبوا الاستمرار هامسك فيهم بإيدي وأسناني»

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل إنه يتم الحرص على النص على بند “إعادة التسليم” في عقود الشراكة مع التحالفات والمستثمرين العالميين، وذلك لأن ذلك الطبيعي ولطمأنة أهلنا بأن ما قد يردده الآخرون ليس صحيحا ونحن لن نبيع موانئنا .

وقال ذلك تعليقا على النص بكلمة إعادة التسليم في العقد الذي تم التوقيع المبدئي عليه لمشروعي: (إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة)، و(إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة)،

شمل تنفيذ المشروع الأول بميناء السخنة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحالف (هاتشسون COSCO -CMA) (شركة تحت التأسيس)، فيما يتم تنفيذ المشروع الثاني بميناء الدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف (هاتشسون- MSC) (شركة تحت التأسيس).

وقال وزير النقل “إن عقد الالتزام مع تحالف شركة هاتشسون مدته 30 عاما ولو انتهت المدة وكان أحدا منا مازال موجودا وعايش ولا أعتقد أننا سنكون موجودين لهذا الوقت ربنا يدينا طولة العمر، لو أرادت الشركة بعد انتهاء المدة أن تكمل وهي شركة عالمية وكبيرة، أنا شخصيا لو كنت موجود هامسك فيهم بإيدي وأسناني ليستمروا طالما هم ملتزمون باتفاقاتهم” .