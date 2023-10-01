كامل الوزير: 2 تريليون جنيه لتطوير وتحديث منظومة النقل من 2014 حتى 2024

أعلن وزير النقل كامل الوزير، أن تكلفة خطة تحديث وتطوير عناصر منظومة النقل في جميع القطاعات تبلغ 2 تريليون جنيه في الفترة من يونيو 2014 وحتى يوليو 2024.

وقال وزير النقل – خلال جلسة “المشروعات القومية والبنية التحتية”، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من “مؤتمر حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز”، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة – أن خطة التطوير والتحديث تشمل كافة القطاعات سواء الطرق والكباري أو السكك الحديدية أو الإنفاق والجر الكهربائي، والموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجيستية والنقل النهري.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل تكلفة تطوير عناصر منظومة النقل إلى 3 تريليونات جنيه في عام 2030.