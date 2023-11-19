كامل الوزير: 100 مليون طن حجم الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل عالميا

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن إجمالي الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع النقل عالميا تبلغ 100 مليون طن.



.جاء ذلك خلال فعاليات المائدة المستديرة رفيعة المستوى لإطلاق التقرير الأول لبرنامج «نُوَفِّــي».. عامٌ على التنفيذ، الذي نطمته وزارة التعاون الدولي اليوم.

وأشار إلى هذا أن القطاع هو الأكثر إنتاجًا للانبعاثات الكربونية بنحو 23% من إجمالي الانبعاثات في العالم

وتوقع أن تصل حجم انبعاثات هذا القطاع إلى 120 مليون طن بحلو 2030 في جميع دول العالم.

وقال وزير النقل إنه من المستهدف خفض الانبعاثات الكربونية إلى نحو 8 مليون طن بحلول عام 2030، مضيفًا أن مصر تستهدف تحقيق هذا الهدف من خلال إنشاء شبكة للنقل النظيف تشمل مشروعات تطوير خطوط السكك الحديد ومترو الأنفاق الجاري العمل عليها.

وأضاف أن مصر تسعى لخفض 1.1 مليون طن سنويا من حجم الانبعاثات الكربونية،

