كامل الوزير يطلب إضافة تخصص هندسة نقل بالجامعة الكندية

طالب اللواء كامل الوزير وزير النقل من القائمين علي الجامعة الكندية في العاصمة الإدارية بإضافة تخصص هندسة النقل بالجامعة.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الجامعة الجامعة الكندية في العاصمة الإدارية لتخريج أول دفعة من فرع جامعة الملك إدوارد.

وأشار الوزير إلى أنه الجامعة الكندية هي اول جامعة دولية تم إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة وباسرع معدلات تنفيذ نحو عام .

واستكمل الوزير أنه ينتظر أن أن تكون الجامعة الكندية اول جامعة تضم كلية أو قسم لهندسة النقل كما كانت اول جامعة دولية بالعاصمة الإدارية.

وأشار وزير النقل، الي أنه لايوجد تخصص هندسة نقل في أي كلية هندسة في مصر ويتم الاعتماد في هذا المجال علي علي خريجي التشييد أو العمارة .

ومن جانبه وعد د.مجدي القاضي رئيس مجلس إدارة الجامعات الكندية في العاصمة الإدارية الجديدة ، بتدشين قسم هندسة العام الدراسي الجديد .