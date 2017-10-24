كامل الوزير يطالب بسرعة إنجاز محور روض الفرج

بدور إبراهيمتفقد اللواء أركان حرب، كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء، مشروع محور روض الفرج. وطالب الوزير فريق العمل بالمشروع تكثيف الجهود وزيادة معدلات الأداء بكافة قطاعاته خلال المرحلة القادمة . ورافق رئيس الهيئة خلال الزيارة اللواء هشام السويفي رئيس أرك

بدور إبراهيم

تفقد اللواء أركان حرب، كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء، مشروع محور روض الفرج.

وطالب الوزير فريق العمل بالمشروع تكثيف الجهود وزيادة معدلات الأداء بكافة قطاعاته خلال المرحلة القادمة .

ورافق رئيس الهيئة خلال الزيارة اللواء هشام السويفي رئيس أركان إدارة المهندسين العسكريين والمهندس سيد فاروق النائب الأول لرئيس شركة المقاولون العرب والعميد أيمن صقر مدير المشروع.

علي جانب آخر أكد المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب أن مشروع محور روض الفرج يعتبر من أكبر المشروعات الجارية فى مصر.

أوضح أن طول المرحلة الثانية التى تقوم بتنفيذها الشركة تحت إشراف الهيئة الهندسية بالكوبري تصل إلى 12 كيلومترا فى الاتجاهين.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تتكون من 6 قطاعات منها كوبرى النيل الغربى، بطول 400 متر أعلى نهر النيل، بارتفاع 14 مترا عن نهر النيل، ويبلغ عرض الكوبرى 55 مترا وهو عبارة عن اتجاهين، 5 حارات فى كل اتجاه.

وأضاف صلاح أن كوبرى النيل الشرقى طوله 540 مترا أعلى نهر النيل ويربط بين جزيرة الوراق ومنطقة شبرا ويعد أعرض الكبارى المعلقة فى العالم ويبلغ عرضه فى المنتصف 64 متر، أما عرضه بمنطقة شبرا فتبلغ 84 مترا.

ويتكون الكوبرى من برجين رئيسيين بارتفاع حوالى 100 متر من سطح الماء لتثبيت كابلات ضخمة يصل وزنها الى حوالى الف طن لتحمل جسم الكوبرى وتبلغ حمولة المحور الى 120 طنا، وفق صلاح