نقل وملاحة

كامل الوزير يستعرض إجراءات الوزارة للأمن والسلامة المتبعة للحد من كورونا

مؤكدا أن قطارات السكك الحديدية والمترو يتم إدخالها في إجراءات وقاية وتعقيم
سمر السيد 7:34 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20 7:34 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

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استعرض وزير النقل، المهندس كامل الوزير ، إجراءات الأمن والسلامة التي تتبعها الوزراة؛ للحد من انتشار وباء فيروس كورونا ، مشيرًا إلى أن موظفي السكة الحديد ومترو الأنفاق أكثر عرضة من الركاب للإصابة بالفيروس؛ لكن الوزارة حريصة أن يرتدي موظفوها الكمامات ، كما يتم تطهير دوري لشبابيك التذاكر، وكذلك أماكن تردد الجمهور.

وأضاف في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم عبر الانترنت، أنه يتم إلزام المواطنين في محطات مترو الأنفاق والقطارات لارتداء الكمامات، مشيرًا إلى أن نسبة الاستجابة لارتدائها كبيرة تتراوح بين 80 إلى 90%، كما يتم توفير كمامة لمن ليس معه كمامة.

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وتابع أن قطارات السكك الحديدية والمترو يتم إدخالها في اجراءات وقاية وتعقيم، مشيرًا إلى أن المراكب التي تديرها شركة القاهرة للعبارات تتبع كافة  إجراءات النظافة والتعقيم والتطهير.

وقال: “لا نستطيع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في المترو أو القطار، لكن هناك حرص على أن يرتدي المواطنين فيها كمامات”.

ولفت إلى أنه في معرض ومؤتمر النقل الذكي الذي تم تنظيمه مؤخرا، شاركت 180 شركة عالمية عارضة.

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وقال وزير النقل، إن الوزارة تستهدف الانتهاء من معظم مشروعاتها بقطاعات كالسكك الحديدية ومشروع المونوريل في عام 2024، مشيرًا إلى أنه من المستهدف تقليل زمن التقاطر بالمترو يوميا وزيادة عدد القطارات.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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