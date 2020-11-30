كامل الوزير يستعرض إجراءات الوزارة للأمن والسلامة المتبعة للحد من كورونا

استعرض وزير النقل، المهندس كامل الوزير ، إجراءات الأمن والسلامة التي تتبعها الوزراة؛ للحد من انتشار وباء فيروس كورونا ، مشيرًا إلى أن موظفي السكة الحديد ومترو الأنفاق أكثر عرضة من الركاب للإصابة بالفيروس؛ لكن الوزارة حريصة أن يرتدي موظفوها الكمامات ، كما يتم تطهير دوري لشبابيك التذاكر، وكذلك أماكن تردد الجمهور.

وأضاف في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم عبر الانترنت، أنه يتم إلزام المواطنين في محطات مترو الأنفاق والقطارات لارتداء الكمامات، مشيرًا إلى أن نسبة الاستجابة لارتدائها كبيرة تتراوح بين 80 إلى 90%، كما يتم توفير كمامة لمن ليس معه كمامة.

وتابع أن قطارات السكك الحديدية والمترو يتم إدخالها في اجراءات وقاية وتعقيم، مشيرًا إلى أن المراكب التي تديرها شركة القاهرة للعبارات تتبع كافة إجراءات النظافة والتعقيم والتطهير.

وقال: “لا نستطيع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في المترو أو القطار، لكن هناك حرص على أن يرتدي المواطنين فيها كمامات”.

ولفت إلى أنه في معرض ومؤتمر النقل الذكي الذي تم تنظيمه مؤخرا، شاركت 180 شركة عالمية عارضة.

وقال وزير النقل، إن الوزارة تستهدف الانتهاء من معظم مشروعاتها بقطاعات كالسكك الحديدية ومشروع المونوريل في عام 2024، مشيرًا إلى أنه من المستهدف تقليل زمن التقاطر بالمترو يوميا وزيادة عدد القطارات.