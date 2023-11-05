كامل الوزير يستعرض أهم مشروعات النقل المطروحة على القطاع الخاص

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل إن القطاع الخاص يلعب دوراً كبيراً وفاعلاً في المشاركة في تنفيذ مشروعات النقل، إذ تسعى الوزارة دائماً لتكوين شراكات مع المستثمرين (هيئات / شركات / أفراد).

وأضاف وزير النقل أن تلك الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص تتضمن أكثر من شكل، منها “إدارة وتشغيل / المشاركة / تأجير بحق الإنتفاع”.

وقال إن من أهم مشروعات النقل المطروحة علي القطاع الخاص؛ إدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر -القاهرة الجديدة) بطول 46,5 كم، فضلًا عن الخط السادس لمترو الأنفاق “الخصوص-المعادي الجديدة” بطول 35 كم.

كما تتضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إدارة وتشغيل وصيانة كل من مترو أبو قير، و ترام الرمل، علاوة عن منح التزام وإدارة وتشغيل قطارات النقل المتميز بالسكك الحديدية.

بالإضافة إلى إعادة تأهيل وإدارة وتشغيل وصيانة خط سكة حديد قنا –أبو طرطور، وإدارة وتشغيل ورش السكك الحديدية “عربات-جرارات”، وإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة المتبقي من أرصفة ميناء السخنة بأطوال 15,4 كيلو متر.

وإن شاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة محطة الصب الجاف النظيف بميناء الإسكندرية الكبير بأطوال أرصفة 1150 مترا، إلي جانب إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء الإسكندرية الكبير بأطوال أرصفة 560 متر.

وتضمنت قائمة التعاونيات بين القطاعين، إدارة وتشغيل وصيانة المناطق اللوجيستية بميناء الإسكندرية الكبير، وإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات ( تحيا مصر 2 ) بميناء دمياط بأطوال أرصفة 2 كيلو متر.

وإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحبوب بميناء دمياط بأطوال أرصفة 600 متر، إلى جانب إنشاء وإدارة وتشغيل الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية علي مستوي الجمهورية ومن أهمها ( السادات بمساحة 75 فدان – كوم أبو راضي بمساحة 146,5 فدان – برج العرب بمساحة 133,5 فدان – السلوم بمساحة 652,6 فدان ).

وفي نهاية كلمته وجه الدعوة لكافة المستثمرين الدوليين والمحليين المهتمين بصناعة النقل للمشاركة في هذه الفرص والمشروعات الكبري، مؤكدًا على استعداد وزارة النقل لبذل كل ما هو ممكن للتعاون والمساعدة في هذا الشأن.