كامل الوزير يتفقد محور روض الفرج

بدور إبراهيم تفقد اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يرافقه المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب واللواء عماد سعفان مساعد مدير ادارة المهندسين العسكريين والمهندس سيد فاروق النائب الأول لرئيس الشركة والمهندس احمد العصار عضو مجلس الإدارة…

بدور إبراهيم

تفقد اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يرافقه المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب واللواء عماد سعفان مساعد مدير ادارة المهندسين العسكريين والمهندس سيد فاروق النائب الأول لرئيس الشركة والمهندس احمد العصار عضو مجلس الإدارة مشروع محور روض الفرج الذى تنفذه الشركة تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضح العميد أيمن صقر مدير المشروع أنه يجرى العمل بكل قطاعات المشروع على التوازى وأشار إلى أنه بالنسبة لقطاع التقاء المحور بالطريق الدائرى فقد تم الانتهاء من عدد 4 مطالع ومنازل وتم افتتاحها لحركة السيارات ويجرى العمل حالياً فى 4 مطالع ومنازل أخرى لربط المحور بالطريق الدائرى فى كل الاتجاهات.

ولفت العقيد محمد عبد الخالق مدير تنفيذ المشروع إلى أن قطاع النيل الغربى يجرى العمل به ويتم تنفيذه بنظام العربات المتحركة ويبلغ طوله 400م وعرضه 50م وارتفاعه 14م عن سطح الماء وعرض الفتحه الملاحية 120م.

فيما أكد العقيد محمد عبد الخالق أن قطاع النيل الشرقى الذى يمثل أكثر القطاعات أهمية نظراً لكونه كوبرى معلقلا بعرض 66م وطول 540م ويعد من أكبر الكبارى المعلقة فى العالم من حيث العرض ويجرى صب الأعمدة الرئيسية للكوبرى والتى ستصل إلى ارتفاع حوالى 90م وقد تم صب القاعدة من خلال 80 خازوق بقطر مترين وعمق 47م تحت سطح النيل حيث تبلغ حمولة الكوبرى 120طن.

يذكر أن المشروع يعد أحد المحاور المرورية الهامة بالقاهرة الكبرى ويعد بديلاً لمحور 26 يوليو ويبدأ من ترعة الإسماعيلية مروراً بمنطقة شبرا المظلات وحتى غرب الطريق الدائرى فى اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوى عند الكيلو 39 ويشمل 6 منازل ومطالع بالمظلات و 8 مطالع ومنازل بالدائرى.