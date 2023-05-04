كامل الوزير يتفقد إصطفافا لأتوبيسات نقل الركاب

أعلنت وزارة النقل الخميس تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير ، أمس اصطفافا لأتوبيسات نقل الركاب للشركات التابعة للوزارة

وكان الاصطفاف بالساحة الخارجية لوزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الوزير إصطفافا لعدد من أتوبيسات نقل الركاب من الاسطول الحالي للشركات التابعة

النقل وهي (شركة الاتحاد العربي للنقل البري “السوبر جيت”) وشركات القابضة للنقل البري والبحري الثلاثة (شرق الدلتا، وغرب الدلتا، والصعيد “ايجي باص”).

وتفقد عددا من الأتوبيسات الجديدة المصنعة محليا، والتي تم شراؤها مؤخراً لصالح شركة السوبر جيت والمصنعة بمكون محلي بنسبة 60% مثل اتوبيسات مان قسطور 39 راكب VIP، ومان قسطور 49 راكب.

كما تفقد نماذج لأتوبيسات (مرسيدس MCV) 49 راكب والمصنعة بمكون محلي بنسبة 60% والمخطط انضمامها للسوبرجيت.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات بمختلف أنواعها.

أكد وزير النقل خلال تفقده للاتوبيسات المصطفة بان الوزارة تنفذ التوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة الاتوبيسات في مصر وتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص والمتمثلة في الشركات المصرية الوطنية، وذلك لتطوير وتحديث اسطول نقل الركاب لكافة الشركات التابعة لتقديم اعلى مستويات الخدمة في نقل الركاب خاصة وأنه في إطار الاهتمام بالتعاون مع الشركات المصنعة المحلية يتم الطرح عليها وصولا لأفضل المواصفات والخدمات لأفضل النماذج وبأقل الأسعار.

ولفت كامل الوزير الى ان هذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل، حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل، مشيرا الى اقتصار المكون الخارجي في هذه الاتوبيسات على نسبة من 15% الى 20% مع تنفيذ كافة مراحل التصنيع والمنتج النهائي باعلى درجات الجودة التي لا تضاهي فقط جودة الاتوبيسات المستوردة بل تتفوق عليها في الجودة.

وزير النقل: توطين صناعة الاتوبيسات يساهم في توفير العملة الصعبة والتوسع في التصدير

وأشار إلى أن هذا النهج يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي وخلق فرص العمل للشباب وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لانتاج كافة انواع الاتوبيسات.

كما أكد وزير النقل على رؤساء الشركات التابعة لوزارة النقل والعاملة في مجال نقل الركاب على أهمية استعادة ثقة الراكب في أتوبيسات النقل العام التابعة للحكومه عن طريق التدعيم الدائم بأحدث انواع الاتوبيسات وخاصة التي تعمل بالغاز والكهرباء.

وأضاف كامل الوزير: ”يجب أن يكون بالتوازي مع تحديث وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء تلك الشركات والاهتمام بأن تكون كافة الجراجات التابعة لها جراجات نموذجية تتسع لجميع الحافلات، وقادرة على أداء الخدمات بكفاءة وجودة، والتوسع في إقامة محطات نموذجية مثل محطتي شركة السوبرجيت في كل من عدلي منصور ونادى السكة الحديد، وكذلك العمل المستمر على التوسع في خدمات الشركات المقدمة للجمهور مع الاهتمام بإضافة وتشغيل خطوط جديدة“.

ولفت إلى رفع مستوى الورش والعمالة الفنية والسائقين واستمرار الدورات التدريبية والتأهيلية لهم والالتزام بمواعيد قيام الاتوبيسات واعلام الجمهور المستهدف بهذه المواعيد بشكل مستمر والمحافظة على الكفاءة الفنية للاتوبيسات بما يساهم في ان تصبح تلك الشركات نماذج رائدة للشركات العاملة في هذا المجال.