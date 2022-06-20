كامل الوزير يبحث مع وزير التكنولوجيا المجري توطين صناعة السكك الحديدية

استقبل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير Laszlo Palkovics وزير التكنولوجيا والصناعة بدولة المجر، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

في بداية اللقاء، أعرب الفريق مهندس كامل الوزير عن تقديره الشديد للتعاون القائم بين الجانبين في مجالات النقل، مؤكداً التطلع لمزيد من التعاون المشترك، خاصة مع العلاقة القوية بين الشعبين والقيادة السياسية في البلدين الصديقين.

وتباحث الجانبان في مجال تعزيز التعاون المشترك في مجال الوحدات المتحركة للسكك الحديدية وتطوير التعاون القائم لإقامة مصنع مشترك في مصر لتوطين هذه الصناعة الهامة ولتكون قاعدة للإنطلاق والتصدير إلي الدول الإفريقية.

وأشار وزير النقل إلى أن توجيهات القيادة السياسية ترتكز علي توطين صناعة النقل في مصر بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والدولي في كل مشروعات وزارة النقل، مؤكدا أهمية استمرار التعاون مع الجانب المجري خاصة في مجال توطين هذه الصناعة بمصر.

من جانبه، لفت وزير التكنولوجيا والصناعة الى إهتمام الجانب المجري باستكمال توريد عربات السكك الحديدية المتعاقد عليها.

ثم تباحث الجانبان في مجال التعاون في النقل النهري، حيث تم تأكيد أهمية التنسيق القائم بين شركة Swimbus المجرية وشركة كاسطور مصر للصناعة والتجارة والهيئة العامة للنقل النهري لتشكيل شركة لتصنيع وتشغيل الأوتوبيس البرمائي بمصر.

ثم تطرقت المباحثات إلي التعاون في مجال الأوتوبيسات الكهربائية، حيث أعرب الوزير المجري عن إهتمام الشركات المجرية بالتعاون مع الجانب المصري في هذا المجال.

وزير النقل: لدينا خطة لإحلال الأوتوبيسات الحالية بأخرى تعمل بالكهرباء

وأكد وزير النقل علي أن مصر لديها خطة لإحلال الأوتوبيسات الحالية بأوتوبيسات تعمل بالكهرباء، مضيفاً أن هناك عدد من الشركات المصرية المتخصصة في مجال تصنيع الأوتوبيسات تتعاون حالياً مع عدد من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة الأوتوبيسات الكهربائية وأن مناخ الإستثمار في مصر مناخ واعد وأن مجال التعاون المشترك لتصنيع الأوتوبيسات الكهربائية من الممكن أن يشكل مستقبلاً نموذجاً ناجحاً للتعاون المشترك في مجال تصنيع هذه النوعية من الأوتوبيسات الصديقة للبيئة وخاصة مع الإهتمام الكبير للدولة المصرية بمنظومة النقل الحضري.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT بطول 103 كم وتنفيذ مشروعي المونوريل (العاصمة الإدارية الجديدة – السادس من أكتوبر) بطول 98.5 كم.

وفي ختام الإجتماع أكد الوزيران علي تشكيل مجموعات عمل مشتركة من الجانبين لتحديد النموذج الأمثل للتعاون المستقبلي في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجال السكك الحديدية.