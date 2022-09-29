كامل الوزير يبحث مع وزير البنية التحتية الياباني التعاون في عمرة قطارات المترو

التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مع وزير الدولة للشئون الخارجية الياباني Kenji Yamada وبحضور السفير المصري في طوكيو محمد بكر ورئيس جمعية رجال الأعمال المصرية اليابانية.

وفي بداية اللقاء أعرب وزير النقل عن تعازي القيادة السياسية والشعب المصري في وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق “شينزو آبى”، مؤكدًا تضامن مصر مع اليابان في إطار ما قدمه رئيس الوزراء الراحل من إسهامات كبيرة كان لها عظيم الأثر في تعميق أوجه العلاقات بين البلدين، مضيفاً بأن “آبى” كان زعيماً استثنائياً لليابان وصديقاً حقيقياً وداعماً لمصر، ولذا جاء قرار الرئيس السيسي بإطلاق اسمه على أحد المحاور المرورية المهمة بالقاهرة، وكذلك على أحد المراحل الخاصة بالجامعة المصرية/اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST.

ومن جانبه قدم وزير الدولة للشئون الخارجية الياباني الشكر للقيادة السياسية في مصر والشعب المصري على التمثيل الرسمي وحضور وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير لجنازة رئيس الوزراء الأسبق شينزو ابي، مؤكدا حرص الحكومة اليابانية على تعزيز العلاقات مع الحكومة المصرية في كل المجالات ومنها مجال النقل، مشيدا بالتعاون المشترك بين الجانبين في مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وأكد وزير النقل التطلع إلي المزيد من التعاون في جميع المجالات ومنها مجال النقل الذي يوجد به العديد من الفرص المتاحة للتعاون المشترك، لافتا إلى تقدير القيادة السياسية والشعب المصري للحكومة والشعب الياباني الذي يتسم بالتقدم في جميع نواحي الحياة والانضباط في العمل.

وتم استعراض اهم المشروعات العملاقة والإنجازات الضخمة التي يتم تنفيذها حالياً في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات العملاقة في مجال النقل، وتمت الإشارة الي ان هناك 55 شركة يابانية تعمل في مصر في مختلف المجالات. ودعا الفريق مهندس كامل الوزير وزير الدولة للشئون الخارجية الياباني لحضور افتتاح المتحف المصري الجديد.

بحث الموقف التنفيذي للخط الرابع لـ«المترو»

وفي سياق متصل، التقى وزير النقل مع Tetsuo Saito وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة الياباني، بحضور السفير المصري في طوكيو محمد بكر، لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، خاصة في مجال مترو الانفاق، حيث تم بحث الموقف التنفيذي للخط الرابع والتعاون في مجال عمرة قطارات الخطين الاول والثانى للمترو، إضافة إلى التعاون في توطين صناعة عربات المترو والجر الكهربائى بالتعاون مع شركة متسوبيشي، وكذلك تشغيل عدد من المحطات فى الموانئ المصرية.

كما التقى كل من الفريق مهندس كامل الوزير والسفير محمد بكر مع وزير البيئة الياباني “أكيهيرو نيشيمورا”، حيث قدم وزير النقل التعزية في وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق “شينزو آبى”، مؤكداً تضامن مصر مع اليابان في ضوء العلاقات الوثيقة والروابط القوية التي تجمع بين البلدين.

وسلَّم وزير النقل الدعوة الموجهة من رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء الياباني للمشاركة في قمة COP27، معرباً في الوقت نفسه عن تقدير مصر للدعم المقدم من اليابان للعديد من المشروعات التنموية الهامة في مختلف المجالات، والتي تراعى المسائل البيئية أو مرتبطة بالاقتصاد الأخضر ومن بينها قطاع النقل والمواصلات.

على صعيد متصل، استعرض وزير النقل المبادرات الثلاثة التي أطلقتها مصر اتصالاً بتحضيرات قمة المناخ، مشيراً إلى ما تقوم به مصر من جهود حثيثة اتصالاً بمسألة مراعاة الأبعاد البيئية في مختلف المشروعات القومية، ومن بينها قطاع النقل الذي يركز على التوسع في كافة الخدمات التي تراعي المعايير البيئية.

ومن جانبه، أعرب وزير البيئة الياباني عن تقديره لمصر لاستضافة هذا الحدث الهام، مؤكدا تطلعه لمشاركة بلاده الفعالة في قمة المناخ المقبلة بشرم الشيخ، وتناول عدد من المبادرات التي من المزمع الإعلان عنها من خلال الوفد المشارك في القمة.

وأضاف وزير البيئة الياباني أن عددا من الشركات اليابانية سوف تشارك في القمة من خلال جناح خاص لعرض أحدث التقنيات والحلول في مجال مكافحة تغير المناخ، والتي ستركز على احتياجات الدول النامية خاصة فيما يتعلق بالتكيف وتخفيف الأعباء.