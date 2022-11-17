كامل الوزير يبحث مع وزير البنية التحتية برواندا تدعيم التعاون المشترك

التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير الدكتور ارينست نسابيمانا وزير البنية التحتية بجمهورية رواندا لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك على هامش فعاليات يوم الحلول بمؤتمر المناخ COP27.

في بداية اللقاء قدم وزير البنية التحتية بجمهورية رواندا التهنئة للقيادة السياسية والحكومة والشعب في مصر لنجاح مؤتمر المناخ Cop 27 كما قدم الشكر لوزير النقل المصري على دعوته لحضور فعاليات وزارة النقل في يوم الحلول بمؤتمر المناخ COP27.

استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون البحري مع دول شرق افريقيا (خاصة وأن رواندا دولة حبيسة) والتعاون في مجال التدريب وبناء القدرات وتعزيز التعاون الفني بين البلدين، وكذلك العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية التي وقعت عليها كل من مصر ورواندا وغيرها من الدول الأفريقية والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2019.

وتناولت المباحثات أوجه التعاون المستقبلي كإمكانية تسيير خطوط ملاحية إلى دول شرق أفريقيا لفتح أسواق جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري مع هذه الدول، حيث يعتمد على موانئ مومباسا في كينيا وزنزيبار في تنزانيا بالإضافة الى التعاون مع وزارة البنية التحتية الرواندية في مجال البنية التحتية وتشييد الطرق والكباري في ضوء ما تتمتع به مصر من خبرة وتجربة متميزة في هذا المجال، وكذلك تنظيم زيارة الى مصر لمسئولي الوزارة الرواندية للتعرف على التجربة المصرية، واستعدادا لتبادل هذه الخبرات في هذا المجال الهام بما يعزز علاقات التعاون بين البلدين.

وأكد وزير النقل على الاستعداد التام لتقديم المساعدة الفنية في مجال التدريب وبناء القدرات في قطاعات النقل المختلفة للمهندسين والفنيين برواندا في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط الجانبين، بالإضافة إلى أن الجانب المصري على استعداد تام للتعاون مع الجانب الرواندي في مجال تصميم ودراسات الطرق مثل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية، وكذلك في تنفيذ مشروعات الطرق والكباري برواندا خاصة وان الشركات المصرية لها خبرة كبيره في هذا المجال وتنفذ تلك المشروعات وفقا لأعلى المعايير العالمية.

وزير النقل: تطوير طريق الصعيد الصحراوي القاهرة كيب تاون

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى تنفيذ تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي الذي يعتبر جزءا من طريق القاهرة كيب تاون وهو طريق ربط افريقيا، مؤكدا أن هناك بعثة من المهندسين المصريين المتخصصين في مجال تصميمات وصيانة الطرق والكباري مكونة من أساتذة الجامعات ومهندسين من الطرق والكباري وممثلين من شركات المقاولات المصرية مثل المقاولون العرب والتي لها خبرة كبيرة في تنفيذ المشروعات بالدول الافريقية ستقوم بزيارة رواندا الاسبوع القادم لعمل خطة لتطوير وصيانة الطرق والكباري الحالية برواندا والاطلاع على متطلبات الجانب الرواندي في إنشاء طرق وكباري جديدة.

وقدم كامل الوزير دعوة لوزير البنية التحتية الرواندي لحضور الاجتماع الوزاري الأول لمشروع الممر الملاحي فيكتوريا البحر المتوسط والمقرر عقده يوم 12 ديسمبر 2022 خاصة وان رواندا أحد الدول الحبيسة ذات محور الاهتمام بمنطقة شرق أفريقيا، وتعد أحد الدول التي تبدى اهتماها بمشروع الممر الملاحي فيكتوريا البحر المتوسط، حيث يقع بها نهر أكاجيرا وهو ويعتبر من الانهار الرئيسية التي تغذي بحيرة فيكتوريا والنيل الأبيض. ويربط رواندا بكل من تنزانيا وأوغندا ويصب في بحيرة فيكتوريا.

وأكد الوزيران أهمية هذا المشروع لكافة الدول التي يمر بها هذا المشروع وكذلك أهميته في زيادة حركة التجارة بين تلك البلدان وخاصة في مجال الحاصلات الزراعية.

وتم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة بين الجانبين لبحث آليات تنفيذ أطر التعاون في مجال النقل البحري والنهري والبري بما يساهم في زيادة حجم التعاون وحركة التجارة بين الجانبين.