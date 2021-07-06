كامل الوزير يبحث مع نظيره الفرنسي تعزيز التعاون في مجالات النقل المختلفة

خلال زيارته لدولة فرنسا، التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بنظيره الفرنسي جون باتيست جيباري، وتناولت المباحثات تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مجالات النقل المختلفة سواء في النقل السككي أو البحري، لا سيما في ظل العلاقات التاريخية المتميزة بين الشعبين الصديقين والتعاون التاريخي بين مصر وفرنسا في كافة مجالات النقل.

وأشاد كامل الوزير، خلال الاجتماع بالتعاون الحالي مع الشركات الفرنسية، لافتا إلى تنفيذها العديد من المشروعات المختلفة في مجالات النقل، وتقوم شركة الستوم الفرنسية بتنفيذ مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر، كما تقوم الشركة بتطوير نظم الإشارات بخط سكة حديد بني سويف أسيوط بطول 250 كم، بالإضافة إلى تنفيذ نظم الإشارات بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنقاق، الذي يقوم بتنفيذه تحالف للشركات المصرية الفرنسية بقيادة شركة فينسي الفرنسية.

وأضاف الوزير أنه يتم التعاون أيضاً مع الشركات الفرنسية في مجال الادارة والتشغيل لمشروعات النقل المختلفة حيث تقوم شركة RATP Dev الفرنسية لادارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو انفاق القاهرة الكبرى.

كما ستقوم نفس الشركة بادارة وتشغيل القطار الكهربائي السلام / العاصمة الادارية / العاشر من رمضان، كما جاري التفاوض مع شركة CMA الفرنسية لادارة وتشغيل المحطة متعددة الاغراض بميناء الاسكندرية، كما يجري التفاوض مع شركةTransdev الفرنسية بالتعاون مع مجموعة شركات مصرية لانشاء وادارة وتشغيل اول مشروع BRT في مصر.

وأشار وزير النقل المصري كامل الوزير إلى الأهمية الكبيرة لتوقيع وزارة النقل المصرية خارطة طريق مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، تضمنت قيام الحكومة الفرنسية بتقديم حزمة تمويلية لتنفيذ عدد من مشروعات مترو الأنفاق، وهي مشروع تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول، والمشاركة في إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق من خلال تنفيذ أعمال أنظمة السكة (الإشارات – الاتصالات – التحكم – القوي الكهربائية – منظومة التذاكر)، والوحدات المتحركة اللازمة للخط السادس، كما تضمنت خارطة الطريق قيام الشركات الفرنسية بتوطين صناعة النقل خاصة الوحدات المتحركة بمصر من خلال التعاون مع شركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع.