كامل الوزير : وزارة النقل وضعت خطة شاملة للتحول الرقمى وميكنة الموانئ

قال الفريق كامل الوزير ، وزير النقل إن الوزراة وضعت خطة شاملة بهدف التحول الرقمى الكامل وميكنة الموانئ وذلك بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات المشاركة فى العمل بالموانئ البحرية والبرية. وأضاف الوزير أنه تم بالفعل توقيع بروتوكول تعاون بشأن…

قال الفريق كامل الوزير ، وزير النقل إن الوزراة وضعت خطة شاملة بهدف التحول الرقمى الكامل وميكنة الموانئ وذلك بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات المشاركة فى العمل بالموانئ البحرية والبرية.



وأضاف الوزير أنه تم بالفعل توقيع بروتوكول تعاون بشأن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، بين وزارات النقل والمالية والاتصالات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار سعي الدولة الدائم لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن كافة البضائع والسلع وفق المعايير العالمية، من خلال التزويد بأحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات وميكنة المجتمع الملاحي، مما يُساهم في تحسن ترتيب مصر العالمي في سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية وفقا لمعايير منظمة الجمارك العالمية، والنهوض بالإقتصاد القومي، بالإضافة إلى تطبيق نظام “التسجيل المسبق قبل وصول الشحنات” (ACI) كأساس لبدء إجراءات الإفراج والمتوقع أن يبدأ التطبيق الفعلي له خلال العام الجاري.

جاء ذلك خلال مشاركته فى الجلسة الأفتتاحية للمؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات مارلوج 10 والذى يقام تحت عنوان: (الرقمنة في الموانئ وصناعة النقل البحري) ، و تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ” بالتعاون مع المنظمة الدولية للبنية التحتية للنقل المائي (PIANC) الشريك العلمي للمؤتمر، وجامعة جنوة الإيطالية الشريك الأكاديمي للمؤتمر ،والهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس.

وتابع : “تولى وزارة النقل أهمية كبرى لتطوير صناعة النقل البحرى والأنشطة المرتبطة به فقد تم وضع إستراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية في ضوء توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي”.

ولفت وزير النقل إلى حرص الوزارة على تطبيق التحول الرقمى وهو الاتجاه الذى تدعمه القيادة السياسية حتى نتمكن من ملاحقة التطور السريع ، ولكى تظل قادرة على المنافسة فى السوق .