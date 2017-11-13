كامل الوزير : ننفذ أكبر محطات تحلية للمياه فى العالم

نخطط لتحلية مليون متر مكعب يوميًّا لمياه البحر.. و5 ملايين متر للصرف الصحى أحمد الدسوقى كشف اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الهيئة تنفذ فى الوقت الحالى أكبر محطات تحلية لمياه البحر والصرف الصحى فى العالم؛ لتحلية نحو 6 ملايين متر مكعب يوميًّا. وقال الوزير،

نخطط لتحلية مليون متر مكعب يوميًّا لمياه البحر.. و5 ملايين متر للصرف الصحى









أحمد الدسوقى

كشف اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الهيئة تنفذ فى الوقت الحالى أكبر محطات تحلية لمياه البحر والصرف الصحى فى العالم؛ لتحلية نحو 6 ملايين متر مكعب يوميًّا.

وقال الوزير، فى مداخلة تليفونية لبرنامج “كل يوم”، إن الهيئة تستهدف تحلية نحو مليون متر مكعب لمياه البحر فى العالم يوميًّا فى عدة مدن، أبرزها العين السخنة والغردقة والضبعة والعلمين الجديدة.

وأشار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى أن الهيئة تستهدف إنشاء محطات ضخمة لتحلية 5 ملايين متر مكعب صرف صحى يوميًّا خلال الفترة المقبلة.