كامل الوزير: معدلات الإنجاز بالعاصمة الجديدة مرتفعة

❐ تنفيذ %16 من المنطقة السكنية R2 بعدد 23 ألفًا و409 وحدات ❐ الحى الحكومى 1133 فدانًا وتم إنجاز %10 من الأعمال الإنشائية للنواب.. و%20 من مجلس الوزراء.. و%15 من الوزارات ❐ تنفيذ 126 مشروعًا بمحافظات سيناء بإجمالى 150 مليار جنيهالمال ـ خاصقال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلح

❐ تنفيذ %16 من المنطقة السكنية R2 بعدد 23 ألفًا و409 وحدات

❐ الحى الحكومى 1133 فدانًا وتم إنجاز %10 من الأعمال الإنشائية للنواب.. و%20 من مجلس الوزراء.. و%15 من الوزارات

❐ تنفيذ 126 مشروعًا بمحافظات سيناء بإجمالى 150 مليار جنيه



المال ـ خاص

قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة،إن الهيئة كلفت فى أول يوليو 2016 بالبدء فى تنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتمثل فى الحى الحكومى، والمنطقة السكنية ار 2، ومطار العاصمة الدولى، والمحور الأخضر، والمساجد، والمدينة الرياضية، وكاتدرائية ميلاد المسيح، ومبنى هيئة الرقابة الإدارية، والمجلس القومى لرعاية المصابين، بالإضافة إلى مشروعات الطرق والجامعات والكبارى والأنفاق.

وأكد الوزير، خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى،أمس، على هامش وضع حجر الأساس بالعاصمة الإدارية، أن مراحل إنجاز المشروعات بها عالية.

وأشار إلى أن الحى الحكوميتبلغ مساحته 1133 فدانًا تم التخطيط لتنفيذ المرحلة الأولى منه، وتشمل مبنى مجلس نواب ومبنى مجلس الوزراء، والمرحلة الأولى من مقارّ الوزارات بإجمالى 34 مبنى تسَعُ 29 وزارة على مساحة 153 فدانًا بنسبة بنائية %25 بإجمالى مساحات مبينة فوق الأرض وتحت الأرض مليون و683 ألف متر مربع.

وأوضح أن مبنى مجلس النواب يتكون من بدروم ودور أرضى و8 أدوار متكررة بإجمالى مساحة مبنية 149 ألف متر مربع، وتم وضع تصور المبنى من قِبل استشاريين مصريين، وعرض 5 نماذج على الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم تنفيذ التصور المختار من سيادته، مشيرًا إلى أنه تم إنجاز %10 من الأعمال الإنشائية للمبنى.

وأضاف أنه تم الانتهاء من %20 من مبنى مجلس الوزراء،ويبلغ إجمالى مساحته المبنية 74 ألف متر، ويتكون من بدروم ودور أرضى و3 أدوار متكررة، فيما تم إنجاز %15 من إنشاءات المبانى الوزارية وتتيح مساحة بنائية مليونًا و450 ألف متر، وتشتمل على 2 بدروم، منوهًابأن معدلات إنجاز المراحل التالية من المبانى ستكون أسرع؛ لاشتمال تلك المبانى على بدروم، وهو مايستغرق وقتًاأطول فى التنفيذ.

وأفاد بأن المنطقة السكنية “ار2” عبارة عن حى سكنى يضم وحدات بمختلف المستويات والمساحات، ومبانى خدمية وإدارية ومسطحات خضراء، وتصل مساحته إلى 1069 فدانًا، فيما تبلغ المساحة المخصصة للجزء السكنى 544 فدانًا، والخدمى 7.2 فدان، وإجمالى مساحة المناطق الخضراء 132 فدانًا.

وتابع الوزير: “إجمالى عدد الوحدات السكنية بالحى 23 ألفًا و409 وحدات بمساحات مختلفة من 120-186 مترًا، كما يشمل 2000 وحدة (إدارى وسكني) بمساحة 90 مترًا، و2844 فيلا متصلة، و1452 فيلا منفصلة ومبان وحضانات ووحدات صحية ونواد، والعمارات بنماذج متنوعة.

وعرض الوزير على الرئيس، خلال كلمته، صورًا لبعض نماذج العمارات، فهناك نموذج 12 دورًا بمساحة 186 مترًا للوحدات، وآخر 10 أدوار نموذج وحدات بمساحة 165 مترًا، وثالث 10 أدوار مساحة الوحدات 153 مترًا عمارات 8 و6 أدوار، مساحة الوحدات 128 مترًا.

ولفت الوزير إلى أن نسبة التنفيذ بالفيلات والعمارات بالحى السكنى ار 2 بلغت %16.

وذكر الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ مطار العاصمة الدولى، وتبلغ مساحة الجزء المدنى منه 3800 فدان، بما يعادل 16 كم، ويتكون من ممر مبرمج ووصلات ربطوصالة ركاب تستوعب 300 راكب فى الساعة، كما يضم مسجدًا و48 مبنى إداريًّا وفنيًّا وشبكات مرافق، وتم اختبار وتشغيل المطار واستقبال ثانى أكبر طيارة نقل بضائع فى العالم أول أغسطس الماضى.

وألمح إلى أنه يتم تنفيذ المحور الأخضر، بالتعاون مع “الإسكان”، ويبلغ عرضه حوالى 700 متر، بإجمالى مساحة 25 مليون متر، ويضم حدائق أسرة وغرفةمركزية و”فنون وعلوم مركزية”، وجارٍ العمل بالحديقة المركزية بمساحة 700 فدان، وتشمل مطاعم وطرقًا داخلية وبحيرات ومسرحًا مكشوفًا، وتم إنهاء البحيرات والزراعات بنسبة %72.

وأكد أنه تم تأسيس مسجد الفتاح العليم، ويُقام على 59 فدانًا ويسع 12 ألفًا و600 مصلٍّ، ويتكون من بدروم منفصل ودار تحفيظ قرآن ومساحة مكشوفة للصلاة ومئذنتين بارتفاع 90 مترًا، وعدد 7 قاعات مناسبات، ووصلت نسبة تنفيذه إلى %45، ويتم تنفيذ مساجد الشهداء- وعددها 3 مساجد- تسَع كل منها 2000 مصلٍّ، ويتم تنفيذها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بوجود 3 مساجد شبيهة بمسجد الرحمن الرحيم وتفوقه فى المساحة.

ونوه بأنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ كاتدرائية ميلاد المسيح قبل 7 يناير، وتم الحرص على تنفيذها بشكل معمارى مميز وتفوق فى مساحتها كاتدرائية العباسية، وتقع على مساحة 15 فدانًا بنسبة بنائية 10 آلاف متر، وتتكون من مبنى كاتدرائية 7500 متر مربع سَعة 8200 فرد ومبنى مقر باباوى وصالة استقبال وقاعة اجتماعات ومكاتب إدارية، ونسبة التنفيذ %30.

وفيما يتعلق بالمدينة الرياضية أكد أن مساحتها تبلغ 92 فدانًا بنسبة بنائية 33 ألف متر مربع، وتشمل مجمع ملاعب وساحة ألعاب مغطاة تستوعب 700 فرد ومبنى اجتماعيًّا وحمامات سباحة ومجمع صالات ألعاب، ونسبة تنفيذ %10، وتم البدء فى الأساسات، ومن المقرر الانتهاء منها خلال عام.

ولفت إلى أنه جارٍ تنفيذ المجلس القومى لرعاية أُسر الشهداء والمصابين على أعلى مستوى، ويماثل النماذج الشبيهة له فى دول العالم، ويقع على مساحة 53 فدانًا، كما يتم تنفيذ مبنى هيئة الرقابة الادارية ويقع على 18 فدان ويتكون من مبنى رئيسى و2 “رقابى” ومبنى إدارى ومسجد، وتبلغ نسبة التنفيذ به %17.

وأضاف أنه يجرى تنفيذ 14 طريقًا بإجمالى أطوال 213 كم، وعرض متغير من 75 إلى 150 مترًا، وعدد 3 طرق بعرض 124 مترًا، والطريق اتجاهان، كل اتجاه 9 حارات، بالإضافة إلى رئيسى وفرعى وحديقة وسطى 12 مترًا و2 جريزة فرعية 5 أمتار ورصيف وممشى دراجات، لافتًا إلى أنه تمت توسعة حارات الطريق الدائرى الإقليمي بما يخدم العاصمة الإدراية ليصبح 6 حارات.

وذكر أنه يتم تنفيذ طريق جنوب المستقبل بطول 12 كم، وعرض 75 مترًا، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ الطرق %55، كما يجرى تنفيذ 4 كبارى بأطوال 11 كم، وبلغت نسبة التنفيذ %91 تم الانتهاء بالكامل من تنفيذ كوبرى محمد بن زايد الشمالى بطول 6000 متر، وكوبرى محمد بن زايد الجنوبى بطول 3500 متر، فيما تم إنهاء %90 من كوبرى المستقبل بطول 1100 متر، و%90 أيضًا من أعمال كوبرى الأمل بطول 1100 متر.

وفيما يتعلق بالأنفاق الرئيسية ذكر الوزير أنه يتم إنشاء 4 أنفاق دائرية بطول 21 ألفًا و600 متر، وتم تنفيذ %48 من إجمالى أعمال النفق الشرقى، و%55 من الغربى، ويبلغ طوله 1000 متر، كما تم تنفيذ 75% من نفق القطاع الدائرى الأوسطى مع المستقبل، و%5 من نفق جنوب المستقبل مع الدائرى الإقليمى.

وأكد أن الهيئة تشرف على تنفيذ 6 جامعات دولية هى: الكندية والألمانية والأمريكية والمجرية وجامعة العاصمة والبريطاينة، وعلى سبيل المثال تم تنفيذ %25 من الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى للجامعة الكندية، وتبلغ مساحتها 50 فدانًا بإجمالى مسطح مبان 34 ألف متر، وتسَعُ 15 ألف طالب.

وأوضح أن الاهتمام بمشروع العاصمة لم يعطل اهتمام الدولة بالمشروعات القومية والتنموية فى مختلف ربوع مصر، فيتم العمل فى مختلف الأنحاء، ففى الاتجاه الغربى يجرى العمل فى العلمين والضبعة ومنطقة الواحات وشرق العوينات، ويتم تنفيذ مشروعات كبرى زراعية وصناعية، ومشروعات محطات كهرباء ومطارات وتحلية مياه بحر، وهناك اهتمام خاص بمحافظات سيناء ومحافظات القناة، والتى تمثل مساحتها 60 ألف كم، بما يعادل %6 من مساحة مصر وسكانها %0.6 من السكان.

وكشف الوزير أن المشروعات التى تنفذها أجهزة الدولة فى سيناء تبلغ تكلفتها 150 مليار جنيه، وعددها حوالى 126 مشروعًا، وتمثل %32 من مشروعات التنمية.

وصرح بأنه يتم تنفيذ 17 طريقًا بإجمالى أطوال 1590 كم على 3 مراحل، وتم الانتهاء من عدة مشروعات، منها طريق طابا بطول 28 كم، وتنفيذ 211 كم من طريق الإسماعيلية- العوجة، والانتهاء تمامًا من الطريق الأوسطى بشرم الشيخ، وطريق وادى وزير والجدى.

وذكر أنه فى محافظات سيناء جارٍ تنفيذ العديد من المشروعات السكنية، منها 75 ألف وحدة، و220 بيتًا بدويًّا، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة الإسماعلية الجديدة، وتشمل المدينة بالكامل حوالى 52 ألف وحدة سكنية.

وأشار إلى الاهتمام بتنمية الصناعات

والزراعات ومختلف الأنشطة بمدن، منها رأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس وسانت كاترين وغيرها، وسيتم بناء أكثر من 26 تجمعًا تنمويًا، كما يتم الاهتمام بجانب الرعاية الصحية حيث تم رفع كفاءة وإنشاء 13 منشأة طبية ورفع كفاءة مستشفى طابا المركزى وسانت كاترين.

وعن التنمية الصناعية أكد أنه يتم تنفيذ أكبر مشروع لصناعة الأسمنت، وهو مصنع أسمنت العريش بطاقة إنتاجية 6.9 مليون طن سنويًّا للمرحلتين الأولى والثانية، ومصانع رخام، بالإضافة إلى مشروعات فى مجال الزراعة، منها سحارة سرابيوم، ويتم استصلاح 13 ألف فدان بمنطقة بئر العبد، ويجرى تنفيذ 18 محطة تحلية مياه، ورفع كفاءة شبكة مياه الشرب فى العريش بإجمالى أطوال 171 كم.

وذكر أنه جارٍ تطوير وتوسعة خطوط الصرف الصحى، وتنفيذ 47 مدرسة، بالإضافة إلى 2 مدرسة مصرية يابانية، وسيتم تنفيذ جامعة الملك سلمان فى 3 مدن، منها شرم الشيخ ورأس سدر، على أن يتم الانتهاء منها خلال سنة.

وفى مجال الإمداد بالكهرباء ذكر أنه تم رفع

كفاءة 3 شبكات فى رفح والعريش والشيخ زويد، وفى المجال الرياضى والثقافى نفذ 10 مشروعات، منها الجهاز الوطنى والصالة المغطاة بالعريش.

وأضاف أنه يتم تنفيذ مسجد الصحابة بشرم الشيخ وعدد 4 مشروعات عملاقة فى شبه جزيرة سيناء، كما تم الانتهاء من تنمية 12 ألف فدان بمنطقة المزارع السمكية.

ولفت إلى الانتهاء من مطار البردويل الدولى، ومن المقرر جاهزيته للافتتاح نهاية الشهر.