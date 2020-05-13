كامل الوزير : مصر بصدد إنشاء مصنع بشرق بورسعيد لإنتاج كل وسائل النقل

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل إن مصر بصدد إنشاء مصنع لكل وسائل النقل بشرق بورسعيد سيكون الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحا أن الأولوية في التصنيع ستكون لقطارات المنوريل. وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على…

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل إن مصر بصدد إنشاء مصنع لكل وسائل النقل بشرق بورسعيد سيكون الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحا أن الأولوية في التصنيع ستكون لقطارات المنوريل.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أن المصنع الجديد سيقوم بتصنيع جميع وسائل النقل من عربات للقطارات وللمترو وعربات كهربية، مشيرا إلى أن أرض المصنع جاهزة وتم تحسينها وتحديدها من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتابع الوزير: “هنبدأ الاول لقطارات المونوريل لأن الشركة اللي واخدة المشروع في مصر هتصنع العربات في لندن والخط الثاني للتصنيع سيكون في مصر، وبنعمل كده علشان نعتمد على نفسنا في تصنيع كل وسائل النقل من عربات وجرارات”.

وأكد أنه سيتم تنفيذ 33 مزلقان جديد بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي موضحا أن بعض المناطق خطرة وتحتاج مزلقانات بشكل سريع.