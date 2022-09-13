كامل الوزير: مشروع محطة سكك حديد بشتيل يقع على مساحة 57 فدان

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير أن مشروع محطة سكك حديد مصر في بشتيل بالجيزة يقع على مساحة 57 فدان تقريباً.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم مع وزير النقل؛ لاستعراض عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليا. وتناول الفريق كامل الوزير خلال اللقاء عددا من المشروعات التي تقوم الوزارة حاليا بتنفيذها، في إطار خطتها لتحديث منظومة النقل بكافة أنواعه على مستوى الجمهورية.

مشروع محطة السكة الحديد في بشتيل خدمي استثماري

وسلط وزير النقل الضوء على مشروع محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، مؤكدا أن هذا المشروع هو مشروع خدمي استثماري يتضمن محطة قطارات على مساحة 31 ألف متر مربع, وملحقاتها من ورش ومخازن وسكك حديد على مساحة 164 ألف متر مربع ، وجزءا استثماريا على مساحة 44 ألف متر مربع، ليصبح إجمالي مساحة المشروع 239 ألف متر مربع تقريبا، ما يعدل 57 فدانا.

ولفت إلى أن المشروع يتكون من مبنى المحطة الرئيسي، ومبنى ورش العربات، ومبنى خدمات الورش والصيانة، ومبنى ورش الجرارات، وأرصفة الركاب، وخطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى مبان خدمية، مستعرضا في هذا الإطار معدلات تنفيذ كل مكون من مكونات المشروع من خلال لقطات مصورة حديثا للمشروع تبين الموقف التنفيذي الحالي للمشروع.

وقال كامل الوزير: تعتبر محطة سكك حديد مصر في بشتيل، واحدة من أضخم محطات السكة الحديد في الشرق الأوسط، حيث تقوم وزارة النقل بتنفيذها بأيادٍ مصرية على الطراز المصري القديم، لتخدم سكان محافظات الوجه القبلي والوجه البحري، على السواء.

وأضاف:/ “قد رُوعي عند اختيار موقع المحطة وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة، كما تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر، وكذلك باعتبارها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر (السد العالي/ الإسكندرية/ إمبابة/ المناشي/ القباري)، فضلا عن وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها، تتمثل في محور الفريق كمال عامر، ومحور شارع السودان، ومحور أحمد عرابي وشارع المطار، ومحور 26 يوليو”.

ومن جهته أشاد رئيس مجلس الوزراء بما تحقق من إنجاز في مشروعات النقل، التي من شأنها توفير وسائل نقل حديثة صديقة للبيئة، خاصة أنه يتم من خلالها تطبيق أحدث التكنولوجيا على الطرق السريعة، مع أهمية الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات للانتهاء منها ودخولها حيز التشغيل، من أجل خدمة المواطنين، وتسهيل حركة نقل البضائع بين المحافظات.