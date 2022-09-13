كامل الوزير: مشروع القطار الكهربائي من السـلام إلى العاصمة الإدارية يبلغ طوله نحو 105 كم

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير أن مشروع القطار الكهربائي (السـلام – العاشر مـن رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة)، يبلغ طوله 105.2 كم.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم مع وزير النقل؛ لاستعراض عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليا. وتناول الفريق كامل الوزير خلال اللقاء عددا من المشروعات التي تقوم الوزارة حاليا بتنفيذها، في إطار خطتها لتحديث منظومة النقل بكافة أنواعه على مستوى الجمهورية.

وذكر وزير النقل أن إجمالي عدد محطات مشروع القطار الكهربائي يبلغ 19 محطة مقسمة على 4 مراحل، حيث المرحلة الأولى بطول 65.63 كم وتشمل 11 محطة، بينما يصل طول المرحلة الثانية إلى 3.18 كم وتضم محطة واحدة.

ولفت إلى أن المرحلة الثالثة تمتد جنوباً من قبل محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية لتبادل الخدمة مع القطار السريع “العين السخنة/ مطروح” بطول 20.4 كم، وتضم 4 محطات 3 منها علوية ومحطة واحدة سطحية، (كاتدرائية الميلاد – القيادة الاستراتيجية – المدينة الرياضية الدولية – العاصمة المركزية).

من المخطط تنفيذ المرحلة الرابعة لخدمة سكان العاشر من رمضان

وأضاف كامل الوزير: من المخطط تنفيذ المرحلة الرابعة لخدمة سكان العاشر من رمضان، حيث تمتد شمالا من محطة مدينة المعرفة وحتى محطة مركز المدينة بطول 16 كم، منها 7.5 كم مسار علوي، و 8.5 كم مسار سطحي، وتضم 3 محطات (2 علوية وواحدة سطحية)، وهي (غرب العاشر – العاشر من رمضان – مركز المدينة).

واستعرض الموقف التنفيذي لأعمال الإنشاءات في المحطات التي تشملها المرحلتان، وكذا موقف تنفيذ أعمال التقاطعات بين مساري القطار الكهربائي الخفيف ومونوريل شرق النيل متمثلة في (كوبري العاصمة 4)، الواصل بين المرحلة الثانية حتى محطة كاتدرائية الميلاد، فضلا عن (كوبري العاصمة 5) الواصل بين محطة كاتدرائية الميلاد ومحطة القيادة الاستراتيجية.

ومن جانبه أشاد رئيس مجلس الوزراء بما تحقق من إنجاز في مشروعات النقل، التي من شأنها توفير وسائل نقل حديثة صديقة للبيئة، خاصة أنه يتم من خلالها تطبيق أحدث التكنولوجيا على الطرق السريعة، مع أهمية الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات للانتهاء منها ودخولها حيز التشغيل، من أجل خدمة المواطنين، وتسهيل حركة نقل البضائع بين المحافظات.