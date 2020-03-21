كامل الوزير : مانقدرش نوقف المترو والقطارات بتتعقم يوميا بالكلور والديتول

أشار إلى أن التطهير على "مدار الساعة للأماكن المعرضة لتردد الجماهير باستمرار"

أكد وزير النقل، كامل الوزير، إنه لا يمكن وقف المترو والقطارات في إطار مواجهة فيروس كورونا ، مؤكدا أنه يتم تعقيمها يوميا بالكلور والديتول.

وقال كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه “على مسؤوليتي”: “فيما يخص مواجهة كورونا في وزارة النقل ، إحنا من أول يوم عندنا خطة ممنهجة على أسس من أول الملصقات والإعلانات التي نحذر فيها جماهيرنا في القطار والمترو ، حتى التعقيم والتطهير اليومي”.

وأضاف: “كل القطارات يوميا بتدخل آخر النهار في الورش بتتغسل بالكامل بالكلور والديتول وتتطهر بالكامل”.

وأشار إلى أن التطهير على “مدار الساعة للأماكن المعرضة لتردد الجماهير باستمرار وهي شبابيك قطع التذاكر ودخول المحطات الكافتريات على مدار الساعة العامل بيخلص سائل التعقيم ويرجع يملاه تاني”.

وأوضح أنه سيتم أيضا تطهير وتعقيم “لأسطح الملساء كلها والشبابيك والفواصل المعدنية بين الشبابيك على طول يوميا على الاقل من 3-6 مرات”.

وتابع: “المترو مانقدرش نوقفه، المترو بينقل حوالي 2.5 مليون راكب يوميا والقطارات بتنقل حوالي مليون راكب يوميا”.

وقال: “إحنا عندنا مبدأ لا تهويل ولا تهوين، لازم أخذ بالاسباب ولازم أطهر ولازم أعقم و بعيدا عن اللي بنعمله في المترو أو القطار أو شركات الاتوبيسات، فإجراءات التطهير والتعقيم شغالة 24 ساعة”.





وأشاد بدور القوات المسلحة في مواجهة فيروس كورونا: “جيشنا العظيم دايما واقف في ضهر شعبه وفي مصلحة شعبه في وقت الأزمات وحتى في غير وقت الأزمات”.

وأضاف: “الجيش عنده إدارة متخصصة للحرب الكيميائية فيها ضباط على أعلى مستوى من العلم والتدريب ، نزل مش بس في المترو ، في كل شوارع ومرافق القاهرة والمنشآت العامة وبدأ يطهر ويعقم بما لديه من قدرات هائلة وخبرات كبيرة جدا ، وهو ده جيشنا الوطني المحترم اللي دايما بينحاز للشعب ويعرف فين مصلحة الشعب ويعمله”.