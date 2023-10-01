كامل الوزير: قطاع النقل النهري أصبح يمتلك 400 وحدة نقل ركاب و بضائع

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أن قطاع النقل النهري أصبح يمتلك 400 وحدة نقل ركاب / بضائع بحلول العام الجاري، لتنقل (7 مليون طن بضائع و18 مليون راكب) سنوياً، بالإضافة إلي 1855 كم طرق ملاحية تشمل 10 أهوسة و51 رصيف / ميناء نهرى، علاوة على أستخدام منظومة البنية المعلوماتية RIS لمسافة 1000 كم.

جاء ذلك خلال فعاليات جلسة المشروعات القومية والبنية التحتية باليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن، حيث استعرض الوزير أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ابرز انجازات في قطاع النقل خلال 9 سنوات، موضحا ان اجمالي التكلفة المالية لمشروعات وزارة النقل خلال الفترة (2014-2024) تبلغ 2 تريليون جنيه.

وأشار الوزير إلي مشروعات النقل النهري ففي عام 2014 كان هناك 289 وحدة نقل ركاب / بضائع تنقل 3 مليون طن بضائع و3.6 مليون راكب سنوياً بالإضافة إلي 1800 كم طرق ملاحية تشمل 9 أهوسة و47 رصيف / ميناء نهرى وكان يتم استخدام الشمندورات فى تحديد الطرق الملاحية.

ومن المخطط في 2030 زيادة عدد الوحدات لتصبح 520 وحدة نقل ركاب / بضائع لتنقل (10 مليون طن بضائع و21 مليون راكب) سنوياً بالاضافة إلي 1855 كم طرق ملاحية تشمل 11 هويس و53 رصيف / ميناء نهرى واستخدام منظومة البنية المعلوماتية RIS لمسافة 1855 كم.

كما استعرض الفريق مهندس كامل الوزير وسائل النقل المقترحة في 2030 مثل الأتوبيس البرمائي كوسيلة مقترحة كنموذج حضارى بالمحافظات والمدن السياحية مثل (القاهرة – الأقصر – أسوان)، وكذلك إنشاء أرصفة نهرية علي البر الغربي لترعة النوبارية واعمال تكريك الطرق الملاحية.