كامل الوزير: طرح مشروع النقل الداخلي بالمنوفية على القطاع الخاص لإدارته وتطويره

وقع كل من وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وبحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بروتوكول تعاون بين وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ومحافظة المنوفية بشأن تولي جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل طرح مشروع مرفق النقل الداخلي بمحافظة المنوفية وما يمتلكه من سيارات ومعدات وجراجات ومواقف وبنية تحتية على القطاع الخاص بهدف ادارته وتشغيله وتطويره وذلك لمدة تعاون مقدارها 15 عاما.

وأشار وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الوزارة وضمن تشجيعه على المشاركة في تعظيم منظومة النقل الجماعي وإدارة وتشغيل عدد من مرافق النقل الحالية وتوفير خدمات نقل متميزة، خاصة أن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي هو الجهة الشرعية الوحيدة المخول لها منح جميع أنواع التراخيص الخاصة بمزاولة كافة أنشطة النقل البري والإشراف والرقابة على تنفيذها.

فضلا عما يمتلكه الجهاز من كوادر وخبرات تمكنه من الاضطلاع بمهمة طرح عملية إسناد إدارة المرفق إلى القطاع الخاص والإشراف والرقابة على التنفيذ بما يقدم أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين.

وأضاف وزير النقل أن حدود هذا التعاون هو تنظيم حركة النقل داخل حدود المحافظة، وذلك بإسناد إدارة استغلال وتشغيل وتطوير مرفق النقل الداخلي للمحافظة وكذا طرح خطوط ومسارات جديدة طبقا لحجم الطلب على الخدمة داخل المحافظة وربط المحافظة بخارجها.

ولفت الفريق مهندس كامل الوزير إلى أنه ستكون هناك رقابة من المحافظة الى جانب الجهاز بالرقابة والتفتيش ومراقبة جودة الخدمة.

وأوضح أن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي إلى جانب القيام بتنظيم النقل داخل المحافظات فانه يقوم بتنظيم الربط بين المحافظات من خلال شركات الوزارة، ثم من خلال القطاع الخاص المتميز بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة والمحافظة على استمراريتها واستدامتها.

وزير النقل يوجه رئيس شركة السوبرجيت بدراسة تسيير خط من شبين الكوم إلى القاهرة أو الإسكندرية

ووجه وزير النقل رئيس شركة السوبرجيت على هامش توقيع البروتوكول بدراسة تسيير خط من شبين الكوم إلى القاهرة أو الإسكندرية لخدمة المواطنين.

ومن جانبه أشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين وزارتى التنمية المحلية والنقل لمتابعة وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وأكد اللواء هشام آمنة حرص الحكومة على إيجاد منظومة نقل جماعى منظم لأبناء جميع المحافظات وتسهيل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن وتوفير وسائل نقل حضارية.

وأشار آمنة إلى توجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور القطاع الخاص فى تنفيذ كافة المشروعات بمختلف المجالات لخدمة المواطنين، مشيراً إلى تشجيع الحكومة لشركات القطاع الخاص العاملة فى هذا المجال للمساهمة فى رفع كفاءة المنظومة والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية إن إجمالى عدد المحافظات التى تم تنفيذ المشروع بها بلغت 7 محافظات وسيتم خلال الفترة المقبلة التعاون مع وزارة النقل فى هذا الملف للمساهمة فى توفير وسائل نقل حضارية ومميزة للمواطنين وربط عواصم المحافظة بالمحافظات المجاورة والمراكز والمدن الداخلية.

وأشار آمنة إلى جهود الوزارة في تطوير منظومة النقل العام بمحافظتي القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع الوزارات المعنية لتحويل 2300 أتوبيس لهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار.

ومن جهته أشاد محافظ المنوفية بالطفرة النوعية في مجالات النقل المختلفة التي ساهمت في تغيير نمط حياة المواطن بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة مما يؤدي إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار لتحفيز الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من جميع الموارد المتاحة.

وأكد المحافظ أن تفعيل الشراكة والتعاون مع وزارة النقل في تطوير مشروع مرفق النقل الداخلي من خلال جهاز تنظيم النقل البري سيكون له مردود كبير على الخدمة المقدمة للمواطنين بمحافظة المنوفية والمحافظات المجاورة من خلال تحسين جودة الخدمة وضمان استمراريتها وتحديث أسطول النقل بالمرفق.