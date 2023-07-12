كامل الوزير: شركة مرافق النقل والمطارات تُحقق أرباح بنحو 172 مليون جنيه

ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير الجمعيتين العمومية العادية وغير العادية للشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات لسنة 2022 وذلك بحضور المهندس صبحي ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادات الشركة والجهاز المركزي للمحاسبات.

في بداية الاجتماع وجه كامل الوزير بضرورة قيام الشركة بزيادة حجم الاعمال بكافة انحاء الجمهورية وخاصة بقطاع الطرق بصعيد مصر نظرا للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالتنمية في صعيد مصر ورفع كفاءة شبكة الطرق بشكل دوري بما يتواكب مع الطفرة التي تشهدها البلاد في اعمال البنية التحتية باستخدام احدث تطبيقات إعادة تدوير طبقات الرصف بمعدات الـ FDR والـ CIR باعتبار الشركة المصرية رائدة في هذا المجال، حيث ان هذه المعدات تعمل علي انجاز المشروعات في وقت قياسي وبتكلفة اقل بنسبة حوالي 30% مقارنه بالطرق التقليدية وتحافظ علي البيئة والثروات المحجرية للخامات المستخدمة في طبقات الرصف.

قرب التشغيل التجريبي لـ«مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية»

وشهد كامل الوزير خلال الجمعية العمومية العادية إعلان الشركة عن قرب التشغيل التجريبي لمصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية طراز (RFI- 260) الذي سيتواكب مع احدث المواصفات العالمية وذلك باستثمارات مالية تصل الي 500 مليون جنية لخدمة شبكة القطار الكهربائي السريع.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أيضا على ضرورة العمل المستمر علي تدريب الكوادر من العاملين بالشركة والحفاظ عليهم باعتبار انهم هم مستقبل الشركة وكذلك قيام الشركة بتدعيم أصولها بأحدث المعدات بشكل مستمر.

وخلال الاجتماع تم استعراض ما نفذته الشركة من أعمال حيث بلغت ايرادات الشركة نحو 1.3 مليار جنيه وتحقيق أرباح بنحو مبلغ 172 مليون جنية مقابل 131 مليون جنية العام المالي السابق وبزيادة قدرها 41 مليون جنية بنسبة زيادة قدرها 31%.

وتمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة واعتماد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات واعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022 بالإضافة الي زيادة راس مال الشركة بمبلغ 150 مليون جنية ليصبح راس مال الشركة 400 مليون جنية.

يذكر ان شركة الصيانة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات هي احدى شركات النقل وهي متخصصة في أعمال الصيانة لرفع مستوى كفاءة الطرق والمطارات من خلال التطبيقات الحديثة الخاصة بإعادة التدوير والمعالجة السطحية.