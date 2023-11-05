«كامل الوزير»: رؤية النقل المصرية تسعى لترسيخ مفهوم التنمية المستدامة

قال الفريق المهندس كامل الوزير، خلال كلمته بالدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023، إن رؤية وزارة النقل المصرية تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة.

وأوضح وزير النقل، أن تلك الرؤية تستهدف تحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى والمساهمة فى زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكاني والنمو المكاني والمساهمة فى تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والمساهمة فى التنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابى على الاقتصاد القومي والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين.

وتابع الوزير أنه لتنفيذ هذه الرؤية، تم وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة من أهمها توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل.

وقال وزير النقل إن المعرض حقق نجاحاً كبيراً خلال الدورات الأربع السابقة مما كان دافعاً قويا لإقامة المعرض سنوياً لاستعراض ومواكبة التطورات الهائلة والمتلاحقة في تكنولوجيا وصناعة النقل ، إذ يعتبر منصة عالمية تشارك فيه وزارات النقل وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في مختلف مجالات النقل وسفراء الدول العربية والافريقية والمؤسسات والهيئات والمجتمعات الدولية.

تعقد الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023 تحت شعار ” توطين صناعة وسائل النقل في مصر ” انطلاقاً من توجيهات رئيس الجمهورية والذي أنقل لكم تحيات وشكر فخامته لحضراتكم للمشاركة اليوم في المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا TransMEA2023.