نقل وملاحة

كامل الوزير : تحويل معهد تكنولوجيا السكة الحديد بوردان إلى معهد عالي لتكنولوجيا النقل

متوفر إقامة وإعاشة كاملة للدارسين والعاملين
محمود محسن 5:28 م, السبت, 12 فبراير 22 5:28 م, السبت, 12 فبراير 22

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قام وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بالتنسيق مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى للموافقة على تحويل المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية بوردان إلى معهد عالي لتكنولوجيا النقل، بحيث يتبع وزارة النقل ويكون تحت إشراف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، حيث تم تكليل جهود وزارة النقل وتمّت الموافقة على تحويل المعهد للعمل بالنظام الجديد اعتبارًا من العام الدراسى الحالى 2021/ 2022، وأن المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوضعه الجديد سيكون نظام الدراسة به عبارة عن (2+2) فصل دراسي.

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وذكر كامل الوزير: سيحصل الطالب على شهادة الدبلوم الفني التكنولوجي بعد دراسته أول فصلين دراسيين، وفى حال استكمال الفصلين الدراسيين الآخرين يحصل الطالب على بكالوريوس تكنولوجي فى مجال نظم التحكم في إشارات السكك الحديدية، ومجال نظم ميكانيكا الوحدات المتحركة.

يأتي ذلك فى ظل اهتمام القيادة السياسية والتوجيهات الصادرة بشأن الارتقاء بالعنصر البشرى بمجال السكة الحديد.

كما أن الدراسة ستبدأ في العام الدراسي الحالي 2021/ 2022 متأخرًا على النحو التالي (الفصل الدراسي الأول يبدأ من منتصف شهر فبراير 2022 ولمدة ثلاثة أشهر يتبعها أسبوعا اختبارات وأسبوعا إجازة للطلاب،

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الفصل الدراسي الثاني يبدأ منتصف شهر يونيو 2022 لمدة ثلاثة أشهر يتبعها أسبوعا اختبارات وأسبوعا إجازة للطلاب،

يبدأ العام الدراسي التالي 2022/ 2023 من منتصف شهر أكتوبر 2022، ويعود المعهد بعد ذلك للتقويم المتبع وفقًا لمؤسسات التعليم العالي، الدراسة بالمعهد متاحة لخريجى دفعة 2020/2021.

وأضاف وزير النقل: يقبل المعهد طلاب شهادة الثانوية العامة علمي رياضة وما يعادلها، والثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات “دبلوم كهرباء ودبلوم ميكانيكا“، ويكون القبول عن طريق مكتب التنسيق.

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وأوضح وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أنه متوفر بالمعهد إقامة وإعاشة كاملة للدارسين والعاملين؛ بهدف تخريج دفعات من المتخصصين فى مجالات السكة الحديد المختلفة،

وذلك فى ظل التطور غير المسبوق الذى يشهده قطاع النقل خلال الآونة الحالية، خاصة فى ظل الرعاية الواعية للقيادة السياسية لهذا القطاع الحيوي.

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بقلم محمود محسن

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