كامل الوزير: تجهيز محطة «تحيا مصر» بأحدث معدات التشغيل في العالم

قال وزير

الفريق مهندس كامل الوزير إنه تم تجهيز محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض بأحدث معدات التشغيل بالعالم لتتعامل مع الجيل الجديد من السفن العملاقة.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وعدد من مشروعات النقل البحري والموانئ البرية والجافة.

ولفت إلى أن ميناء الإسكندرية الكبير، يجرى به إنشاء أرصفة بطول 15.5 كم ليصبح إجمالي الأرصفة 30 كم وإنشاء ساحات تداول بمساحة 7.7 كم2 ليصبح إجمالي ساحات التداول 13 كم2، وزيادة المساحة بـ15.2 كم2 ليصبح الإجمالي 30 كم2.

وذكر كامل الوزير أنه تم إنشاء وتنفيذ جراج متعدد الطوابق يتكون من 5 طوابق، بمساحة 75 ألف م2 بطاقة استيعابية تبلغ 4000 سيارة، وبلغت نسبة التنفيذ 100%.

أما بالنسبة لرصيف الخدمات البحرية فيبلغ طول الرصيف 160 م والعمق 5.5 : 10 م بنسبة تنفيذ بلغت 100%.

وفيما يتعلق برصيف الأخشاب والغلال 3/85، فيبلغ الطول 433 م، بعمق 15.5 م، وتبلغ ساحات التداول 40 ألف م2، وبلغت نسبة التنفيذ 100%.

وتم الانتهاء من مشروع كبارى هويس المالح الذي يتكون من 2 كوبرى سيارات بطول 210 م، وكوبرى السكة الحديد بطول 48م، وبلغت نسبة التنفيذ 100%.

وبالنسبة لمحطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة، قال كامل الوزير إن طول الأرصفة يبلغ 1150 م، والعمق 16 حتي يصل إلى 16 : 19 م، وساحات التداول 300 ألف م2 وبلغت نسبة التنفيذ 35%، وفيما يتعلق بمحطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة فيبلغ طول الأرصفة 1680 م، والعمق 18 م وساحات التداول 1.3 مليون م2 بنسبة تنفيذ 30%.

أما بالنسبة لحواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير فيبلغ عددها 5 حواجز بإجمالي أطوال تصل إلى حوالى 7000 م، مكونة من 6.5 مليون طن صخر ومليون م3 كتل خرسانية.. وتنفذها شركات وطنية مصرية بالكامل واستشاريون مصريون بتكلفة تقديرية 6.719 مليار جنيه.

موقع مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض

وأوضح وزير النقل أن موقع مشروع محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض يتوسط الحوض المائي لميناء الإسكندرية القديم، مستعرضا المشروع من بدايته حتى الانتهاء منه، حيث تم تطهير الحوض المائي من المنتشلات الغارقة بعدد 370 هدف وجلب الرمال من البحر لتنفيذ أعمال الردم بحجم (12 مليون م3).

وتمت أعمال الردم وتشكيل المحطة بالمسطح المائي للميناء، ثم أعمال تحسين التربة، حيث بلغ إجمالى المسطح 460 ألف م2 وأيضاً أعمال تنفيذ حوائط الأرصفة (الديافرام) والبنية الأساسية وأعمال تنفيذ بلاطات الأرصفة، حيث ان طول الارصفة بالمحطة يبلغ 2530 م والأعماق 17.5 م وساحات التداول 460 ألف م2.

وذكر كامل الوزير أنه تم استخدام الخرسانة 400 ألف م3 وحديد تسليح 100 ألف طن وعدد الفنادر 166 فندر وعدد مدافع الرباط 183 مدفع المرافق وتم تجهيز البنية الفوقية والمستودعات والمخازن والمحولات الكهربائية، وكذلك المبنى الإدارى.

وتم تجهيز المحطة بأحدث معدات التشغيل بالعالم لتتعامل مع الجيل الجديد من السفن العملاقة حيث تم تركيب اوناش الرصيف بعدد 4 أوناش وتصل إلى 10 أوناش عند وصول المحطة للطاقة القصوى للتشغيل، و12 ونش ساحة تصل إلى 30 ونش عند وصول المحطة للطاقة القصوى للتشغيل، و32 جرار حاويات تصل إلى 71 جرار عند وصول المحطة للطاقة القصوى للتشغيل، وتعمل بالنظام الآلي بالكامل من مبني الإدارة والتحكم، حيث تم تزويدها ببوابات حديثة للكشف عن الحاويات والتحكم ذاتياً فى دخول وخروج الشاحنات.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من ساحات أرصفة الحاويات بطول 1900 م (ساحة الفحص المشترك – المنطقة الإدارية والفنية – البوابات الذكية – ساحة أرصفة البضائع العامة والسيارات بطول 630 م وأوناش الساحة E-RTG بطاقة إستيعابية 1.5 مليون حاوية و2 مليون طن بضائع عامة و100 ألف سيارة وإجمالى طاقة التداول 12 : 15 مليون طن).