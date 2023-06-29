كامل الوزير: «النقل النهري» يتميز عن الوسائل الأخرى بالعديد من المزايا

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن النقل النهري يعتبر أحد أهم وسائل النقل التي تتميز عن الوسائل الأخري بالعديد من المزايا من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة ويعتبر الأكثر أماناً وأقلها حوادث واستهلاكاً للطاقة بالإضافة إلي خفض الإنبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة علي نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير النقل إن

تقوم بتنفيذ خطة لتطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة ومن أهمها تطوير الطريق الملاحي القاهرة/ الإسكندرية عبر الرياح البحيري – ترعة النوبارية من هويس فم النوبارية حتي هويس المالح مروراً بهويس كم 100 بطول 120 كم لتوفير غاطس يسمح بالملاحة الآمنة، وجاري تنفيذ عدد 2 رصيف جديد بطول 200 متر لكل رصيف بالوصلة الملاحية لترعة النوبارية.

وأشار إلى تطوير الطريق الملاحي القاهرة/ أسوان، حيث تم الإنتهاء من إزالة الإختناقات الملاحية في المسافات من كم 8 حتي كم 70 (أسوان – كلابشة) ومن كم 615 حتي كم 885 (نزلة العوامر – الصف) وجاري تطوير الرصيف النهري بميناء وادي حلفا بالسودان.

ولفت الفريق مهندس كامل الوزير إلى تطوير الطريق الملاحي القاهرة/ دمياط حيث تم الإنتهاء من إزالة الاختناقات الملاحية في المسافة من كم 953 كم حتي كم 1195 (القناطر الخيرية – ميت غمر – ميناء دمياط).

ويضاف إلى ما سبق تطوير الطريق الملاحي القاهرة/ الإسماعيلية، حيث تم الإنتهاء من إزالة الاختناقات الملاحية بترعة الإسماعيلية في المسافة من كم صفر كم حتي كم 50 (المظلات – بلبيس) وجاري إعادة تأهيل عدد 2 كوبري لتعديل الفتحات الملاحية (مسطرد – أبوزعبل).