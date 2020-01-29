كامل الوزير: المواطن اللي أنقذ ابنته من تحت عجلات القطار بطل لكنه مخطئ وهنغرمه المرة الجاية

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد موجها حديثه له : أنت راجل بطل لكن أنت مخطئ وانت نزلت من القطر ولازم تاخد النفق للانتقال

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل: إن المواطن الذي قام بإنقاذ ابنته تحت عجلات القطار بالإسماعلية رجل “بطل” لكنه مخطئ؛ لأنه قام بمخالفة القواعد، وقام بعبور الطريق للرصيف المقابل دون اتخاذ الطريقة الشرعية، وهي عبر النفق أو الكوبري العلوي.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، موجهًا حديثه له: أنت راجل بطل لكن أنت مخطئ، وأنت نزلت من القطر ولازم تاخد النفق للانتقال، وعرفت تعدي بين الصدات لكن بنته وقعت، وفوجئ أن القطار بدأ يتحرك وجه بين القضيب والرصيف، وحضن بنته، وكان في مسافة كافية تحت القطر وربنا سلم.

وتابع: إحنا مفرضناش غرامة عليه، لكن المرة الجاية ممكن يبقى في غرامة، ولو حصل حالة وفاة كان هيتقال إن السكة الحديد غلطانة، لوسمحتوا ساعدوا إن احنا نقدم خدمة متميزة ونأمنك، ومش كل الحوادث بنكون فيها غلط، وياريت اسمعوا إرشادات السكة الحديد، ولو التزمنا بالتعليمات مش هيحصل حوادث.