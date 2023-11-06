كامل الوزير: الممرات اللوجستية تربط المجتمعات الصناعية والعمرانية الجديدة بالموانئ

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الشعب المصري ينمو بشكل سريع وبالتالي يحتاج مناطق جديدة زراعية وعمرانية خارج الكتله الحالية، وبالتالي مساهمة المشروعات في خدمة المجتمعات العمرانية والصناعية الجديدة.

جاء ذلك خلال جلسة تطوير أنظمة النقل لمواكبة المستقبل، والذي يديرها أسامة كمال رئيس شركة تريد فيرز انترناشيونال، ضمن فعاليات اليوم الثاني المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023.

وأضاف أن القطار الكهربائي السريع كان من المخطط ان يأخذ وقت أطول في التنفيذ وكان سيتم البدء في خط واحد هو العين السخنة – العلمين فقط، ولكن بسبب النمو العمراني الكبير سواء في صعيد مصر او مدن البحر المتوسط ومشروع ميناء جرجوب، كان هناك حاجة لنواكب ذلك التطور بخطط مرنة وتنفيذ ومد الخط حتى مطروح، والبدء فى تنفيذ الخطين الثاني والثالث.

بالإضافة إلى أن الخط الثالث يساهم في ربط المدن الساحلية مع المدن علي نهر النيل سواء الصناعية او السياحية، خاصة في ميناء سفاجا ويعمل معنا شريك عالمي موانئ أبو ظبي، وكان لابد من ربط الميناء بباقي أنحاء الجمهورية بشبكة القطار الكهربائي السريع.

وأشار إلى أن من ضمن المشروعات الممرات اللوجستية والتي تشمل مناطق إنتاج صناعي وزراعي وسياحي وسكاني، وربطها بالموانئ سواء للتصدير أو لجلب المواد الخام والأولية.

وأضاف أن أهمية الممرات تربط جميع المناطق طول مسارها مثل ممر السخنه +مطروح والذي يرتبط بالمنطقه الصناعية في العاشر من رمضان و6 أكتوبر والميناء الجاف في السادات و برج العرب ،و مرسي مطروح وحتى ميناء جرجوب.

وأكد أن من أهم الممرات اللوجستية وهو يربط البحر المتوسط من شرق بورسعيد والعريش، بميناء نوبيع وطابا علي خليج العقبة بخط سكه حديد جديدة ضمن خط النقل العربي بالتنسيق مع الأردن والسعودية والعراق، وأشار إلى أن ذلك الممر لم يكن ضمن التخطيط القريب ولكن بتوجيهات الرئيس السيسي تم وضعه فى أولويات التنفيذ.