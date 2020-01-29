كامل الوزير: المستوردون يتحملون 3 ملايين دولار يوميًّا غرامات تأخير في الموانئ

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن المستوردين في ميناء الإسكندرية يتحملون ما يصل إلى 3 مليون دولار يوميًّا غرامات تأخير بسبب تأخر المراكب بالبضائع في الموانئ لحين خروج بضاعتهم.

وأكد الوزير أن المستورد يقوم في النهاية بتحميل هذه المبالغ التي يدفعها، على ثمن البضاعة، والمستهلك هو الذي يتحملها في النهاية.

وزير النقل قال ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن ترسية إنشاء أول ميناء جاف في مصر، وسيقام في مدينة السادس من أكتوبر من بين 8 موانئ جافة مخطط إنشائها.

وأوضح وزير النقل أن إنشاء الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر سوف يقلل وقت الانتظار حين يكمل بكامل طاقته إلى “صفر” انتظار في ميناءي الإسكندرية والدخيلة.

وأضاف وزير النقل أن وقت الانتظار في ميناء الإسكندرية يصل إلى 20 و21 يومًا حتى تجد المركب مكانًا على الرصيف لتفريغ البضائع بها.

ونوه كامل الوزير بأن هناك بضاعة لا تحتمل الانتظار أيضًا. وروى أنه في بعض الأحيان وزير التموين خاطبه لأن هناك مراكب تحمل القمح وفي الانتظار، وكان يطلب الإسراع في خروجها؛ حتى لا يتم تحميل التكلفة على المواطن في النهاية.

وذكر الوزير أن الميناء الجاف بمدينة الإسكندرية يسَع 720 ألف حاوية، ومستهدف أن يصل إلى 24 ساعة تداول.