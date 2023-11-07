كامل الوزير: الكرة الآن في ملعب المصدرين لزيادة حجم الصادرات للخارج

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن شعار المعرض هذا العام هو توطين صناعة النقل في مصر، ولكن هناك العديد من الموضوعات المهمة أيضا وهي تشجيع التجارة المصرية والتصدير للخارج.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023.

وقال إن وزارة النقل معنية إننا نسقنا مع شركات مراكب ونؤهل الموانئ ونسهل شحن البضائع للخارج، مشيرا إلى أن الوزارة حققت ذلك بالفعل وأكثر، ومن خلال التوقيعات مذكرات التفاهم والاتفاقيات نسقنا بين ميناء دمياط وميناء تريستا في إيطاليا للتسهيل التصدير، خاصة الحاصلات الزراعية.

وأوضح أن معظم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية لذلك كان يجب أن يتم نقل بجودة عالية لتصل بسلام دون تلفيات من خلال خط الرورو وهي مراكب سريعة مجهزة بثلاجات وأماكن تخزين.

وأكد أننا سهلنا التوقيع بين شركة مصرية ونظيرتها الإيطالية، حتي تكون الدولة هنا دورها مساعد وميسر لنجاح الأمر، ولتنجح التجربة أكثر تم الاتفاق بين الدولة ممثلة في الجمارك المصرية وسفير إيطاليا حتي لا يحدث مشكلة كدول من حيث أنظمة الجمارك.

وأضاف أنه لتسهيل نقل الحافلات التي تنقل الإنتاج من مصر إلي إيطاليا والعكس، وقع الرئيس السيسي على انضمام مصر إلي اتفاقية فينا 68، لحل أزمة دخول الشاحنات الإيطالية إلي مصر بسبب اللوحات المعدنية وغيرها، مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب المنتجين والمصدرين لدعم الاقتصاد وزياده حجم الصادرات.