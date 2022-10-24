كامل الوزير: الشراكة مع القطاع الخاص في السكة الحديد تبلغ 225 مليار جنيه

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أن مشروعات السكة الحديد التي تم تنفيذها والجاري والمخطط تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص تبلغ 90 مشروع بتكلفة 225 مليار جنيه وبمشاركة 88 شركة وحجم عمالة يبلغ 50 ألف عامل.

جاء ذلك خلال جلسة الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل المقامة ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، والتي شهدت حضور ممثلي أكبر الشركات العالمية والمحلية التى تعمل في مجال الادارة والتشغيل في قطاعات الوزارة وممثلي الشركات العالمية والمحلية التي ترغب في الاستثمار في قطاعات النقل المختلفة خاصة مع النهضة الكبيرة والنقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها القطاع في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في المشروعات الكبري قامت وزارة النقل بوضع عدة سياسات لتعظيم مشاركة القطاع الخاص.

ومن أهم المشروعات التي تمت والتي جاري ومخطط تنفيذها في السكة الحديد هي توريد 260 جرار وإعادة تأهيل 172 جرار مع شركة GE وشركة PRL وتوريد 1350 عربة سكة حديد مع شركة جانزمافاج المجرية وتوريد 7 قطارات نوم و6 قطارات ركاب مع شركة تالجو.

ويضاف إلى ما سبق تطوير نظم الإشارات والبنية الاساسية علي خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالي أطوال 1900 كم كمرحلة أولي وباقي الشبكة كمرحلة ثانية وانشاء خطوط سكة حديد جديدة (خط المناشي/ 6 أكتوبر بطول 70 كم، وخط الروبيكي/ العاشر/ بلبيس بطول 50 كم).

وذكر وزير النقل أن الوزارة تعمل على تطوير ورش السكة الحديد بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة (GE – PRL – TMH – TALGO) وإنشاء محطة قطارات سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة وازدواج وتطوير خطوط سكة حديد (خط طنطا/ المنصورة/ دمياط، وخط قليوب/ منوف/ طنطا، وخط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق، وخط طنطا/ زفتي/ ميت غمر/ الزقازيق، وخط شربين/ كفر الشيخ/ قلين/ دسوق/ دمنهور ).

فرص الاستثمار المتعاقد عليها في السكك الحديدية

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير ان فرص الإستثمار المتعاقد عليها في قطاع السكة الحديد هي إنشاء شركة لإنتاج مفاتيح وتفريعات السكك الحديدية بالعباسية بالشراكة مع شركة فويست ألبين النمساوية، والتعاقد مع شركة أبيلا مصر لإدارة وتشغيل قطارات النوم الموجودة بالهيئة بالإضافة إلي قطارات النوم التي تم التعاقد علي توريدها من شركة تالجو الإسبانية، وتجديدات السكك والمفاتيح بخطوط شبكة السكك الحديدية بمشاركة شركات القطاع الخاص، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة 172 جرار بمشاركة عدد من الشركات العالمية.

ويضاف إلى ما سبق إعادة تأهيل ورفع كفاءة 1385 عربة عادية بمشاركة عدد كبير من شركات القطاع الخاص، وإنشاء ورشة جديدة لصيانة جرارات GE الجديدة، وإنشاء ورشة جديدة لصيانة وعمرة العربات الروسي الجديدة، والتعاقد مع شركة سيماف المصرية علي تصنيع 1000 عربة بضائع أنواع.

وأضاف وزير النقل ان الفرص الإستثمارية الجاري التعاقد عليها هي إدارة وتشغيل قطارات نقل البضائع على مستوى الشبكة مع شركات القطاع الخاص وهو قطاع واعد وهام جدا، وتصنيع 1000 عربة سكة حديد بالتعاون مع الشركة المصرية لصناعة السكك الحديدية “نيرك”.

الفرص الاستثمارية المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات السكة الحديد

كما استعرض الوزير الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات السكة الحديد والمتمثله في إنشاء شركة للنقل المتميز بإنشاء شركة إدارة وتشغيل قطارات تالجو الجديدة وقطارات الدرجة الأولي والثانية المكيفة من عقد توريد 1350 عربة الجاري توريدها من شركة جانز مافاج المجرية لتقديم خدمة متميزة لجمهور الركاب، وإعادة تأهيل 391 جرار قديم متاحة لشركات القطاع الخاص، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة 340 عربة ركاب عادية متاحة لشركات القطاع الخاص، إدارة وتشغيل ورش السكة الحديد (جرارات – عربات).

ويضاف إلى ما سبق إعادة تأهيل وإدارة وتشغيل خط أبو طرطور/ قنا بطول 350 كم، حيث تم دراسة إعادة تأهيل خط أبو طرطور/ قنا وتعديل مساره لضبط المنحنيات والوصول لأفضل مسار للمشروع وربطه بالمحطة التبادلية بين القطار الكهربائي السريع والديزل بقنا، وذلك في ضوء قيام وزارة البترول بإنشاء مصنع لإنتاج حمض الفوسفوريك بمنطقة أبو طرطور.

ولفت الفريق مهندس كامل الوزير إلى الإستغلال التجاري لمحطة قطارات سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة بمساحة 31 ألف م2.