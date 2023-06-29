كامل الوزير: استكمال شبكة المترو بالتوازي مع إنشاء منظومة الجر الكهربائي

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن

تقوم بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، حيث يأتي ذلك تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة.

وفي إطار هذه الخطة، أوضح أنه تم افتتاح المرحلتين الأولي والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام – العاشر – العاصمة الإدارية) بطول 68.8 كم و12 محطة بتكلفة 26.3 مليار جنيه وجاري استكمال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة، وإفتتاح محطة عدلي منصور المركزية علي مساحة 15 فدان بتكلفة 1.3 مليار جنيه والتي يتم فيها تبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل (القطار الكهربائي الخفيف LRT – الخط الثالث لمترو الأنفاق – خط سكة حديد “عدلي منصور / السويس” – السوبرجيت – الأتوبيس الترددي “عدلي منصور / السلام“).

ويضاف إلى ما سبق افتتاح الجزء الأول 3A من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من العتبة إلي الكيت كات بطول 4 كم و4 محطات بتكلفة 9.2 مليار جنيه وجاري استكمال المرحلة الثالثة حتي إمبابة شمالاً وحتي جامعة القاهرة جنوباً، وافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو (هارون – عدلي منصور) بطول 11.5 كم و10 محطات بتكلفة 28.4 مليار جنيه.

وأشار وزير النقل إلى توريد 25 قطارا من إجمالي 32 قطار مكيف للتشغيل علي الخط الثالث للمترو (المرحلتين الثالثة والرابعة) بتكلفة 8.9 مليار جنيه ودخول 20 قطار منها الخدمة.

ولفت الفريق مهندس كامل الوزير إلي أنه جاري تنفيذ المرحلة الأولي من الخط الرابع (أكتوبر – الفسطاط) بطول 19 كم و16 محطة.

شبكة القطار الكهربائي السريع تبلغ 2000 كم

وذكر الفريق مهندس كامل الوزير أنه جاري تنفيذ 3 خطوط من شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم و60 محطة، حيث الخط الأول (السخنة – مطروح – العلمين) بطول 675 كم والخط الثاني (أكتوبر – أسوان – أبوسمبل) بطول 1100 كم، والخط الثالث (قنا – الغردقة – سفاجا) بطول 225 كم، بالإضافة إلى أنه جاري تنفيذ مونوريل شرق/ غرب النيل بإجمالي أطوال 100 كم و35 محطة.