كامل الوزير: إنشاء الموانيء الجافة والمناطق اللوجيستية يهدف لتسهيل حركة التجارة

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن إنشاء المواني الجافة والمناطق اللوجيستية يهدف إلي منع تكدس البضائع والحاويات بالمواني البحرية وتحسين مستوي الخدمات اللوجيستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلي الحد من الآثار البيئية السلبية.

وأوضح وزير النقل أن

قامت بإعداد مخطط شامل لإنشاء 15 ميناء جاف ومنطقة لوجستية علي مستوي الجمهورية تستوعب 6 مليون حاوية مكافئة سنوياً (6 أكتوبر – العاشر من رمضان – السادات – برج العرب الجديدة – دمياط الجديدة – الفيوم الجديدة – كوم أبوراضي “بني سويف” – سوهاج الجديدة – قسطل – أرقين – الطور – السلوم – القنطرة).

وقام الرئيس السيسي خلال الشهر الحالي بافتتاح الميناء الجاف في السادس من أكتوبر علي مساحة 100 فدان وطاقة تداول 720 حاوية/ يوم وسعة تخزينية 260 ألف حاوية بتكلفة 176 مليون دولار بالمشاركة مع القطاع الخاص ويشمل هذا المشروع محطة لتحميل القطارات مكونة من 5 خطوط وساحات تخزينية للواردات والصادرات وساحة للكشف الجمركي وبوابات الكترونية لدخول وخروج شاحنات الحاويات ومباني للفحص والمعاينة ومبني مخزن بضائع مشتركة ومباني خدمية.

وذكر الفريق مهندس كامل الوزير: «قام الرئيس أيضا بإفتتاح مشروع تطوير ميناء السلوم البري علي مساحة 286 فدان والمتضمن إنشاء وتطوير 41 مبني وتطوير شبكة طرق بمساحة 400 ألف م2 وتطوير المرافق».