كامل الوزير: أنفقنا 200 مليار جنيه لتطوير قطاع النقل البحري

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، إن الوزارة صرفت مبلغ بقيمة 200 مليار جنيه لتطوير قطاع النقل البحري، فيما يتعلق بالبنية التحتية، الأنظمة الإلكترونية، وتعقيم الأرصفة.

جاءت تصريحات الوزير، على هامش جولة أجراها اليوم، بمحطة تحيا مصر في الإسكندرية، بمناسبة استقبال أول سفينة عملاقة بالمحطة.

وأشار إلى أن أعمال التطوير في المشروعات تمت وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية، ورفع كفاءة البنية التحتية والفوقية لها لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات.

ووضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة موانئ ذات أداء عالمي حديث يراعي المتطلبات البيئية والتنمية المستدامة تحقيقا لرؤية الدولة المصرية 2030.