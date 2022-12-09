كامل أبو علي يحصد جائزة «أفاسو» الذهبية.. ويؤكد: نستهدف 1.1 مليون سائح بنهاية العام

حصل كامل أبو علي رئيس مجموعة “بيك الباتروس” للفنادق والمنتجعات السياحية، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، على جائزة “أفاسو” الذهبية للتنمية السياحية المستدامة، والتي يمنحها الاتحاد الأفرو آسيوي “AFASU” للسياحة.

وقال أبو على – في تصريحات اليوم – إن نجاح المجموعة اليوم يشارك فيه 11 ألف عامل ولن أتمكن من هذا النجاح بدونهم.

وأضاف أنه يستهدف الوصول إلى 1.1 مليون سائح بنهاية العام الجاري بمنتجعات الباتروس في مدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، مضيفا أن فنادق المجموعة استقبلت 917 ألف سائح خلال عام 2021.

وتتكون لجنة الجائزة من الدكتور حسام درويش رئيس الاتحاد، وأعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد برئاسة المستشار الدكتور عادل المسلماني الخبير الاقتصادي الدولي.

وقامت اللجنة بتطبيق المعايير على 5 مرشحين للجائزة، بينهم 3 من القارة الأفريقية، واثنين من قارة آسيا.

من جانبه، قال الدكتور حسام درويش رئيس الاتحاد، إن جائزة “أفاسو” الذهبية تعتمد على 11 معيارا رئيسيا تشمل: التنمية السياحية، والاقتصادية، والبشرية، والمجتمعية، والاستدامة، والطاقة النظيفة، وترشيد استهلاك المياه، والبنية التحتية المتطورة، والمرافق المستدامة، والإدارة المتميزة، والقيادة الفعالة.

ويصل عدد فنادق ومنتجعات مجموعة “بيك الباتروس” إلى 25 منتجعا داخل مصر في مدن الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، ووصلت عدد غرف المجموعة الآن لما يزيد عن 14 ألف غرفة، إلى جانب فنادق المجموعة في مراكش بالمغرب.