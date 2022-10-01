كامل أبو علي: إدراج الساحل الشمالي ضمن برامج منظمي الرحلات مرهون بوصول طاقته إلى 5 آلاف غرفة

قال كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، إن هناك فرصا واعدة بالنسبة لمنطقة الساحل الشمالي ولكن هذا الأمر مرهون بالوصول لحجم طاقة فندقية لا يقل عن 5 آلاف غرفة، وذلك لوضعها ضمن برامج منظمي الرحلات الأجانب.

وأضاف رئيس مجموعة بيك الباتروس للفنادق، في تصريحات صحفية له على هامش افتتاح منتجع بلو سبا الباتروس بالغردقة، أن المجموعة تستهدف إنشاء فندق في الساحل الشمالي خلال الفترة المقبلة سعة 450 غرفة إذ تمتلك قطعة أرض هناك على مساحة 220 فدانا.

وتابع إنه ينتظر الحصول على التراخيص اللازمة للبدء فى تنفيذ المشروع.

وعلى صعيد آخر، قال إن المجموعة تستهدف جذب نحو 1.1 مليون سائح إلى المقصد المصرى، وذلك مع نهاية العام الجارى، مضيفًا أن الباتروس جذبت نحو 917 ألفا خلال العام الماضى.

حجوزات الموسم الشتوي جيدة جدا

وأشار إلى أن نسب إشغال الفنادق التابعة للمجموعة حاليًا فى مدينتى شرم الشيخ والغردقة تتخطى 90%، لافتا إلى أن حجوزات الموسم الشتوي 2022-2023 جيدة جدا.