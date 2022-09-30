كامل أبو على: 15% ارتفاعا في السياحة الوافدة من ألمانيا لمصر خلال الصيف

قال كامل أبو على، رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، ورئيس مجموعة بيك الباتروس للفنادق، إن هناك ارتفاعًا في حجم الحركة السياحية الوافدة من السوق الألمانية إلى مصر بنسب تتراوح من 10 إلى 15%، وذلك خلال الموسم الصيفي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أبو على في تصريحات لـ”المال”، أن السائح الألماني يعد من أبرز الجنسيات المقبلة حاليا على زيارة مدينة الغردقة يليه سائحين من جنسيات أخرى، من بينها رومانيا وبولندا وبلجيكا.

ولفت إلى ضرورة إطلاق حملات ترويجية فى بعض الأسواق وعلى رأسها الإنجليزية، بهدف جلب أعداد أكبر من السائحين لمصر.

جاء ذلك على هامش فعاليات افتتاح المجموعة لأحدث منتجعاتها السياحية بالغردقة، إذ من المقرر افتتاح فندق الباتروس بلو سبا اليوم الجمعة.

وينتمي الفندق لفئة الخمس نجوم للبالغين فقط، ويضم حوالي 318 غرفة وجناح و4 مطاعم عالمية.