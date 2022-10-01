كامل أبو على: يجب استغلال كأس العالم في الترويج للسياحة المصرية عبر رحلات شارتر

اقترح كامل أبو علي، رئيس مجموعة بيك الباتروس للفنادق، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، أن يتم استغلال فعاليات كأس العالم في قطر والمقرر انطلاقها في نوفمبر المقبل، للترويج للمقاصد السياحية المصرية وذلك من خلال مبادرة تتضمن إطلاق رحلات طيران شارتر بين الغردقة وشرم الشيخ والعاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف أبو علي في تصريحات له، أن البرنامج السياحي محل الاقتراح يستهدف استقطاب المشجعين الوافدين إلى الدوحة من مختلف أنحاء العالم للإقامة في المنتجعات المصرية والسفر إلى العاصمة القطرية من خلال تلك الرحلات الشارتر لمشاهدة المباريات ثم العودة مرة أخرى لاستكمال برنامجهم السياحي في مصر.

وفي سياق متصل، قال إن المجموعة تستهدف استضافة حفل اختيار أفضل لاعب في أفريقيا للمرة الثانية في فنادق الباتروس في مصر، والتي نجحت في تنظيم فعالياتها خلال عام 2019.

افتتاح “بورتو فينو” الرياضي بمرسي علم مارس المقبل

ولفت رئيس مجموعة بيك الباتروس، إلى أنه من المقرر افتتاح منتجع “بورتو فينو” الرياضي بمدينة مرسى علم، في مارس المقبل بطاقة 1000 غرفة فندقية، والذي سيضم جميع الملاعب لمختلف معسكرات التدريب لمختلف الفرق الرياضية.

جاء ذلك على هامش فعاليات افتتاح أحد الفنادق التابعة للمجموعة بمدينة الغردقة، بحضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.