كاملة أبو ذكري تحتفل بزفاف ابنتها في الجونة بحضور الفنانين

تحتفل حاليًا المخرجة كاملة أبو ذكري بحفل زفاف ابنتها أبية الشيمي بمدينة الجونة، بحضور كوكبة من الفنانين، منهم عمر السعيد الذي شارك في بطولة مسلسل زي الشمس، والذي أخرجته كاملة أبو ذكري.

ويتوافد فنانون آخرون على حفل الزفاف خلال الساعات القادمة، لتهنئة كاملة ابو ذكري بفرحتها بابنتها في الجونة .

يذكر ان كاملة ابو ذكري قدمت مسلسلات عديدة السنوات الماضية وحققت نجاحا كبيرا وكانت من اخراجها منها مسلسل ذات بطولة نيلي كريم ومسلسل ب100 وش بطولة نيلي ايضا واسر ياسين ومسلسل زي الشمس بطولة دينا الشربيني لكن انسحبت منها كاملة ابو ذكري بعد تصوير الحلقة العاشرة لوقوع خلافات بينها وبين بعض الاشخاص في المسلسل .