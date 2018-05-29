كامكو الكويتية تخطط لتأسيس بنك استثمارى فى مصر

المال ـ خاص:تعتزم شركة كامكو للاستثمار الكويتية تأسيس بنك استثمارى بالسوق المحلية، فى إطار خطتها التوسعية إقليمياً، وكانت قد قامت مؤخراً بتأسيس شركة تابعة بسوق دبى المالي.وعلمت «المال» أن «كامكو« تدرس قيمة الاستثمارات المستهدف ضخها بالسوق المحلية، واستقرت على إطلاق نشاط ا

المال ـ خاص:

تعتزم شركة كامكو للاستثمار الكويتية تأسيس بنك استثمارى بالسوق المحلية، فى إطار خطتها التوسعية إقليمياً، وكانت قد قامت مؤخراً بتأسيس شركة تابعة بسوق دبى المالي.

وعلمت «المال» أن «كامكو« تدرس قيمة الاستثمارات المستهدف ضخها بالسوق المحلية، واستقرت على إطلاق نشاط الاستشارات المالية، وترويج وتغطية الاكتتابات بالمرحلة الأولية.

وكانت «كامكو» قد قامت مؤخرًا بتعيين شريف عبد العال، العضوالمنتدب السابق لقطاع بنوك الاستثمار بشركة فاروس القابضة، بمنصب العضوالمنتدب الإقليمى لقطاع الدمج والاستحواذ، كخطوة تمهيدية لاختراق السوق المحلية.

وأشارت مصادر لـ «المال»، أن «كامكو« عينت مكتب زكى هاشم، مستشارا قانونيا فى عملية تأسيس البنك الاستثمارى، وإنهاء التراخيص اللازمة من الجهات الرقابية بسوق المال.

تأسست كامكو فى 1998، وأدرجت فى بورصة الكويت فى 2003، ويبلغ رأسمالها المدفوع 26 مليون دينار، ويمتلك بنك الخليج المتحد %77.8 من أسهمها، وتعمل بمجال إدارة الأصول والاستشارات المالية المتعلقة بسوق المال، وأدوات الدين، وبلغ حجم أصولها المدارة نحو10.89 مليار دولار بنهاية 2017، فيما تتخطى المحفظة العقارية التى تديرها نحو350 مليون دولار.

وقالت مصادر لـ «المال» أن الشركة الكويتية تنفذ خطة توسعية تسعى من خلالها لتقديم خدماتها لأكبر عدد من العملاء الدوليين، وتشمل الاستشارات بشأن المنتجات المالية والائتمانية، وترتيب الصفقات الائتمانية والاستثمارية.

كان فيصل صرخوه، الرئيس التنفيذى لشركة «كامكو»، قد صرح فى وقت سابق بأنها ستركز خلال الفترة المقبلة على إدارة العمليات المصرفية، وتعظيم حجم الصناديق الاستثمارية، وتعزيز أداء المحافظ التى تديرها، بالإضافة إلى التوسع الخارجى بمنطقة الخليج، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

وحققت «كامكو« صافى ربح خلال 2017، بقيمة 3.7 مليون دولار، مقارنة مع 4.19 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت إيراداتها 31.68 مليون دولار فى 2017 بنسبة ارتفاع %16.