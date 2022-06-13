كامب مشكاة نور الاقتصادي في بورسعيد يستهدف استضافة 440 عارضا من صناع الهاند ميد (صور)

افتُتحت مؤسسة مشكاة نور برئاسة الدكتورة نور الهدي الجمال المرحلة الخامسة من الكامب المجتمعي المتعدد للتمكين الاقتصادي ، تحت رعايو وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بمحافظة بورسعيد.

ومن المستهدف أن تصل إجمالى العارضين إلى 440 عارضا بنهاية الشهر الجارى وحتى عيد الأضحى المبارك.

وافتتح الكامب المجتمعي المتعدد للتمكين الإقتصادي في نسخته الخامسة 110 عارضين وعارضات من أبناء محافظة بورسعيد من أصحاب الحرف اليدوية والهاند ميد، لعرض منتجاتهم والتسويق لمنتجاتهم من خلال الكامب لمساعدة أصحاب الحرف على إيجاد فرصه للتكسب والربح للوصول لمستوى حياة كريمة.

ويتم تجديد العارضين والعارضات من صناع الهاند ميد والحرف اليدوية أسبوعيا بحيث يتم عرض منتجات 110 عارضين أسبوعيا، يتم تغيرهم تباعا لإعطاء فرصة لكل راغب لعرض منتجاته، لمدة شهر ليصل إجمالي العارضين فى نهاية الشهر 440 عارضا وعارضة.

يضم الكامب الاقتصادي معرضا كبيرا لعرض منتجات 23 مصنعا من مصانع جنوب محافظة بورسعيد ومنطقة 58 مصنع وبالتحديد مصانع الصناعات الصغيرة، والمتناهيات الصغر.

ويستقبل مسئولو مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير طلبات التوظيف، من شباب محافظة بورسعيد، من راغبي التوظيف والعمل في جميع المجالات من الشباب والخريجين في جميع التخصصات للالتحاق بالعمل داخل المصانع بجنوب بورسعيد طوال أيام المعرض.