الرئيس التنفيذي للعال: نحن في خضم أزمة غير مسبوقة أزمة لم نشهدها طوال سنوات وجود الطيران

بلغت خسائر شركة “العال” الإسرائيلية للطيران في في الربع الثاني من عام 2020 في أعقاب أزمة كورونا 105 ملايين دولار، وتراجعت إيرادات الشركة 74% إلى 152 مليون دولار، بينما تستعد الشركة لإصدار أسهم بقيمة 150 مليون دولار، مقارنة مع ربح بـ100 ألف دولار في الفترة نفسها من العام الماضي ، بحسب البيانات المالية التي نشرتها الشركة مساء الأربعاء ونشرها موقع “كالكاليست”.

وتظهر التقارير أن الشركة لديها تدفق نقدي سلبي من الأنشطة التشغيلية بنحو 23 مليون دولار، مقارنة مع التدفق النقدي الإيجابي بنحو 110 مليون دولار في الربع المقابل من العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الخسائر خلال العام تأثرت بأزمة كورونا التي أدت إلى توقف الشركة عن الرحلات الجوية المنتظمة وطردت معظم موظفيها البالغ عددهم 6500.

في الوقت نفسه ، تستعد شركة العال لإصدار أسهم بنهاية الشهر بقيمة تقارب 150 مليون دولار

كما تظهر التقارير أن إيرادات الشركة التي أغلقت جميع رحلاتها التجارية هذا الربع تراجعت بنسبة 74٪ في هذا الربع إلى نحو 152 مليون دولار، مقارنة بنحو 584 مليون دولار في الربع الثاني من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة من عمليات الشحن في الربع الثاني من العام بنحو 101 مليون دولار مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي.

إلى جانب انخفاض عائدات الشركة ، حيث انخفضت نفقات تشغيل معظم موظفيها في الجيش الإسرائيلي بنحو 66٪ إلى حوالي 161 مليون دولار.

كما حدث انخفاض في نفقات وقود الطائرات بنحو 122.1 مليون دولار.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة العال “جونين أوشكين” قائلا: “نحن في خضم أزمة غير مسبوقة ، أزمة لم نشهدها طوال سنوات وجود الطيران التجاري.

وأضاف “وشكين”: يعتمد نشاط الشركة على قدرة الدول على التغلب على الفيروس ، واستعادة ثقة العملاء وثقتهم بالطيران وتقديم المساعدات، نأمل جميعًا أن تتحقق هذه الأمور قريبًا ”