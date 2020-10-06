ستتيح "فينيكس" لهؤلاء المستثمرين إمكانية الوصول إلى الفرص الاستثمارية التي توفرها الشركة الإسرائيلية في مجموعة متنوعة من الصناعات التكنولوجية

أعلنت منصة الاستثمار الإسرائيلية أمس الإثنين ، عن توقيع أول مذكرة تفاهم مع هيئة استثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، سوف تتعاون الشركة الإسرائيلية مع شركة “فينيكس” الإماراتية لتطوير الأعمال التجارية بهدف زيادة العلاقات التجارية والتكنولوجية بين تل أبيب وأبو ظبي. حسبما ورد بموقع “كالكاليست” المتخصص في الشأن الاقتصادي الإسرائيلي.

وتعد هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها بين هيئات الاستثمار في إسرائيل والإمارات، وسيكون الدكتور “صباح البنعلي” شريكًا مسؤولاً عن جميع أنشطتها في الخليج، بما في ذلك شركات التمويل والبناء في هذه المجالات.

وقالت الشركة الإسرائيلية، إن الاتفاقية تفتح الباب أمام استثمارات رأسمالية إماراتية في الشركات الإسرائيلية الناشئة وفي الشركات الناشئة الإماراتية والخليجية.

فينيكس ، برئاسة عبد الله النبودا ، رئيس مجلس إدارة Allenbuda Investments ، سيكون بمثابة منصة استثمارية للأفراد والعائلات الذين لديهم أموال من الخليج الباحثين عن فرص استثمارية في إسرائيل.

وستتيح ” فينيكس” لهؤلاء المستثمرين إمكانية الوصول إلى الفرص الاستثمارية التي توفرها الشركة الإسرائيلية في مجموعة متنوعة من الصناعات التكنولوجية، بما في ذلك، الذكاء الاصطناعي ، والروبوتات ، وما إلى ذلك.

مسؤول إماراتي: الاتفاقية ستكون بمثابة جسر للمستثمرين

وقال عبد الله النابودة رئيس مجلس إدارة Allenbuda Investments: ستعمل فينكس كجسر ومسار ثنائي الاتجاه للمستثمرين من إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وكذلك للشركات الناشئة التي تبحث عن شركاء استراتيجيين للاستثمار وتطوير الأعمال في البلدين القويين تقنيًا. حسبما ذكر “النابودة”.

وقال جون ميدفيد ، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الإسرائيلية: “تمهد الاتفاقية الطريق لتدفق هائل لمئات الملايين من الدولارات في الاستثمارات سواء في الشركات الناشئة الإسرائيلية أو في الشركات الناشئة من الخليج.

ويتمتع شركاؤنا بخبرة غنية من نوعها في الاستثمار وبناء الشركات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومصر.

وهم يفتحون لنا طريقًا مباشرًا للاستثمار في الشركات الناشئة في هذه المجالات. من جانبنا ، نحن نفتح طريقًا مباشرًا للمستثمرين من منطقة الخليج لفرص الاستثمار في الشركات الناشئة الإسرائيلية في مجموعة متنوعة من المجالات.

سيؤدي هذا التعاون إلى فتح فرص النمو لشركاتنا من خلال الاستثمارات المستمرة وخلق علاقات تعاون إقليمية وعالمية.

المالية الإسرائيلية: مبيعات سوق العقارات تصل لأدنى مستوياتها منذ بداية العام

وفي سياق آخر كشفت معطيات وزارة المالية الإسرائيلية، أن مبيعات سوق العقارات الإسرائيلي سجلت انخفاضًا قياسيًا مع 27% في الربع الثاني من عام 2020.

وبموجب المعطيات فإن 17 ألف شقة فقط تم شراؤها هذه الفترة، وهذا هو الرقم الأدنى الذي سجل في سوق العقارات منذ عام 2003.

وقالت خدمات التشغيل الإسرائيلية، إنه منذ بداية الإغلاق الشامل أصبح 200 ألف إسرائيلي عاطل عن العمل، بينهم 150 ألفا دخلوا إلى دائرة البطالة للمرة الثانية، وبلغ عدد الباحثين عن العمل في إسرائيل 936,712 شخص منهم 595,667 مسجلين في إجازة بدون راتب.

موقع إسرائيلي: قمة ثلاثية تجمع وزراء خارجية إسرائيل والإمارات وألمانيا

ومن جانبه ذكر موقع “i24 news” الإسرائيلي، أن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، سيغادر اليوم الثلاثاء، في زيارة إلى العاصمة الألمانية برلين، لعقد لقاء قمة ثلاثية تجمعه مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد ونظيره الألماني هايكو ماس، حيث تُعقد هذه القمة بمبادرة من وزير الخارجية الألماني.

وأوضح الموقع أنه إلى جانب القمة، سيلتقي أشكنازي على انفراد بوزير الخارجية الإماراتي، وسيناقش معه تطور الاتصالات بين الطرفين بشأن مختلف ملاحق اتفاقية التطبيع بين البلدين.