أفاد موقع "واللا" أن المدعي العام الإسرائيلي وافق اليوم الخميس، على استخدام عقار إسرائيلي كعلاج لفيروس كورونا.

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 529 حالة بينها 96 تم نشخيصها أمس.

والحالات، منهم 6 في حالة خطرة و13 متوسطة و498 طفيفة و12 بمرحلة التعافي وفقا لما ورد بموقع كالكاليست الإسرائيلي.

وقال الموقع: “من الواضح بالفعل أن شهر مارس من المرجح أن يكون أسوأ شهر في تاريخ سوق العمل الإسرائيلي”.



الجيش الإسرائيلي يتوقع استمرار أزمة كورونا لشهور في اسرائيل

ومن جانبه، أفادت تقديرات للجيش الإسرائيلي بأن أزمة تفشي فيروس كورونا قد تستغرق أشهراً طويلة إن لم تصل إلى عام كامل، حيث أن الجيش يستعد في المرحلة الأولى إلى التدخل لمساعدة المنظومة الطبية في التعامل مع هذا المرض.

وأجرت مصلحة السجون الإسرائيلية أمس الأربعاء عملية تنفس صناعي لأحد الأسرى المعزولين بسبب الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

ومن جانبها أكدت مصلحة السجون بأنها مستعدة لاستيعاب الأسرى المصابين بمرض الكورونا في أقسام احتجاز معزولة وفقا لتعليمات وزارة الصحة

استخدام عقار إسرائيلي كعلاج لفيروس كورونا

وأفاد موقع “واللا” أن المدعي العام الإسرائيلي وافق اليوم الخميس، على استخدام عقار إسرائيلي كعلاج لفيروس كورونا.

وذكر الموقع أنه لأول مرة منذ سن قانون براءات الاختراع في عام 1967، وافق المدعي العام على استخدام بديل عام لعقار حاصل على براءة اختراع في إسرائيل لعلاج مرضى كورونا.

